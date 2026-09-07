В Швеции произошел политический скандал из-за «связей с Россией»

«Шведских демократов» обвинили в возможных связях с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Скандал разгорелся после публикации неправительственной организации Expo от 3 сентября: по ее данным, сотрудница партии «Шведские демократы» Полина Малаберг на протяжении десяти лет продвигала прокремлевские нарративы, поддерживала связи с российской государственной структурой в Швеции и приводила родственников из России на территорию парламента. Малаберг ранее занимала должности, связанные с парламентскими комитетами по вопросам ЕС, и до сих пор работает в партии, пишет Politico.

Партнер Малаберг Густав Геллербрант – высокопоставленный госслужащий и член «Шведских демократов», который возглавляет координационный офис партии внутри правительства и служит связующим звеном между партией и правящей коалицией премьера Ульфа Кристерссона. Сам Геллербрант не обвиняется в связях с Россией, однако Магдалена Андерссон считает, что его отношения с Малаберг ставят под вопрос допуск к секретной информации.

Кристерссон заявил, что Малаберг должна быть уволена, если обвинения подтвердятся, отметив, что «в Швеции нет места людям, которые продвигают пророссийские нарративы и работают в парламенте». Лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон признал, что партия не знала о прокремлевских публикациях Малаберг и намерена разобраться в ситуации.

Андерссон считает эти ответы недостаточными и требует объяснить, когда канцелярия премьера узнала о проблеме и какая информация была передана самому Кристерссону. Она также обвинила правительство в давлении на журналистов и НКО, которые критикуют его действия, включая угрозы лишения госфинансирования.

Выборы в Швеции пройдут 13 сентября, а по опросам, Социал-демократическая партия Андерссон лидирует, хотя разрыв с правым блоком Кристерссона сокращается. Если победит действующий премьер, «Шведские демократы» впервые войдут в правительство. Андерссон также высказалась за жесткую миграционную политику и использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, скандал вокруг супруги премьера Швеции Ульфа Кристерссона, пытавшейся нанять бесплатных работников для ремонта поместья, привел к резкому падению рейтингов правящей коалиции перед сентябрьскими выборами.

Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что кризис в отношениях с Москвой носит затяжной и структурный характер.

Ранее правительство Швеции инициировало создание собственной службы внешней разведки для анализа российских угроз.