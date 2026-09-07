Головин: «Единая Россия» создает равные возможности для развития молодежи

Tекст: Елизавета Шишкова

Народная программа партии включает меры по расширению доступности культурных, творческих и спортивных учреждений для молодежи, в том числе с ограничениями по здоровью, передает сайт ЕР. Особое внимание уделяется малым городам и сельской местности.

«Справедливость в возможностях развития – то, чему мы должны уделять особое внимание. Нельзя допустить, чтобы сохранялся разрыв между городскими и сельскими территориями в доступе к дополнительному образованию, спорту и творчеству. Необходимо создавать равные условия для всех молодых людей России, где бы они ни жили», – заявил Владислав Головин в ходе поездки в Волгоградскую область.

Герой России также отметил проницательность современной молодежи, которая не приемлет принуждения. По его словам, важно предоставить молодым людям право самостоятельного выбора пути развития, будь то участие в Юнармии, спорт, творчество или наука.

Главной задачей партии и своей личной целью спикер назвал формирование гармонично развитого поколения. Он подчеркнул необходимость объединения патриотического воспитания с всесторонним развитием каждого ребенка для обеспечения будущего страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Владислав Головин сообщил о планах партии обеспечить равные образовательные возможности для детей из всех регионов.

В конце августа политик анонсировал открытие 12 новых школ для одаренных детей по Народной программе «Единой России».

Чуть ранее Герой России пообещал поддержку молодым специалистам на старте карьеры.