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Головин: «Единая Россия» создает равные возможности для развития молодежи
Начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин подчеркнул важность создания равных условий для развития молодежи во всех регионах страны.
Народная программа партии включает меры по расширению доступности культурных, творческих и спортивных учреждений для молодежи, в том числе с ограничениями по здоровью, передает сайт ЕР. Особое внимание уделяется малым городам и сельской местности.
«Справедливость в возможностях развития – то, чему мы должны уделять особое внимание. Нельзя допустить, чтобы сохранялся разрыв между городскими и сельскими территориями в доступе к дополнительному образованию, спорту и творчеству. Необходимо создавать равные условия для всех молодых людей России, где бы они ни жили», – заявил Владислав Головин в ходе поездки в Волгоградскую область.
Герой России также отметил проницательность современной молодежи, которая не приемлет принуждения. По его словам, важно предоставить молодым людям право самостоятельного выбора пути развития, будь то участие в Юнармии, спорт, творчество или наука.
Главной задачей партии и своей личной целью спикер назвал формирование гармонично развитого поколения. Он подчеркнул необходимость объединения патриотического воспитания с всесторонним развитием каждого ребенка для обеспечения будущего страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Владислав Головин сообщил о планах партии обеспечить равные образовательные возможности для детей из всех регионов.
В конце августа политик анонсировал открытие 12 новых школ для одаренных детей по Народной программе «Единой России».
Чуть ранее Герой России пообещал поддержку молодым специалистам на старте карьеры.