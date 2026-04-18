Явка на парламентских выборах в Венгрии побила исторический рекорд
Парламентские выборы в Венгрии завершились с рекордной явкой избирателей
Почти 6 млн граждан проголосовали за новый состав парламента Венгрии, что составило беспрецедентные 79,56% от общего числа избирателей страны.
Национальный избирательный офис Венгрии подсчитал точное число проголосовавших граждан. На участки пришли 5,988 млн человек из 7,5 миллиона имеющих право голоса, передает РИА «Новости».
Этот показатель значительно превысил результаты парламентских выборов 2022 года, когда явка составила 70,2%.
Окончательные итоги голосования будут официально опубликованы вечером 18 апреля. По предварительным данным, уверенную победу одерживает партия «Тиса». Она получает 141 место из 199 возможных в новом составе парламента.
Альянс партий «Фидес» и «Христианско-демократическая народная партия» забирает 52 депутатских мандата. Еще шесть мест достаются представителям правой партии «Наша Родина».
Ранее сообщалось, что явка на выборах к вечеру дня голосования достигла рекордных 74,23%.
Премьер-министр страны Виктор Орбан признал поражение правящего альянса. Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр пообещал восстановить позиции Венгрии в Евросоюзе и НАТО.