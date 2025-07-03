Исинбаева полностью погасила долги перед налоговой службой

Исинбаева ликвидировала задолженность по налогам на 1,5 млн рублей

Tекст: Елизавета Шишкова

О ликвидации долгов спортсменки сообщает «Постньюс». На прошлой неделе у Исинбаевой был долг в размере 1 млн 516 тыс. рублей, за который Федеральная налоговая служба Волгограда блокировала ее банковские счета. Исполнительные производства в отношении спортсменки также были прекращены.

Часть задолженности, как отмечается, образовалась из-за просроченных коммунальных платежей. После выплаты долгов счета Исинбаевой были разморожены. Спортсменка проживает в Испании.

Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка 2004 и 2008 годов и бронзовый призер Олимпиады 2012 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала историю о блокировке банковских счетов Елены Исинбаевой раскрученным негативом.

Напомним, Исинбаева столкнулась с блокировкой счетов в России после возникновения долга перед налоговыми органами.



