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Депутат Журова назвала «раскруткой негатива» ситуацию вокруг Исинбаевой
Журова: Исинбаева известный человек и весь негатив вокруг нее раскручивают
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова считает историю о блокировке банковских счетов легкоатлетки Елены Исинбаевой раскрученным негативом.
«Она известный человек и весь негатив вокруг нее раскручивают. Если простой человек может задолжать, не платить алименты, иметь долги, то никто не обратит внимание, а когда это известная личность, то все сразу выпячивают. Меня расстраивает то, как сейчас у нас воспринимают Исинбаеву. Она великая спортсменка. Всегда переживаю за коллег по спортивному цеху, когда что-то происходит», – призналась Журова в беседе со Sport24.
По ее словам, ей нечего сказать о том, что кто-то называл Исинбаеву предателем. Журова, как адвокат дьявола, готова всех защищать и найти всему оправдание, поэтому готова кого-то называть предателем.
«Она все выиграла для России. А дальше только от Лены зависит: вернется она или нет, как будет себя чувствовать после всего происходящего, будет ли это ей удобно. Возможно, ей перед людьми будет неудобно, что такое происходило. У нее был хороший и добрый проект: она строила и дарила площадки. Разве можно это перечеркнуть и забыть?» – добавила депутат.
Журова уточнила, что у Исинбаевой сменились обстоятельства, когда дочь начала заниматься теннисом, поэтому она не по собственному хотению уехала, а для того, чтобы «находиться рядом с дочкой».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Исинбаевой заблокировали три счета, которые привязаны к ее ИП, из-за долга перед ФНС в 818 тыс. рублей. До этого сестра Исинбаевой опровергла задолженность спортсменки за коммуналку.