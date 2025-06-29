Депутат Журова назвала «раскруткой негатива» ситуацию вокруг Исинбаевой

Журова: Исинбаева известный человек и весь негатив вокруг нее раскручивают

Tекст: Ирма Каплан

«Она известный человек и весь негатив вокруг нее раскручивают. Если простой человек может задолжать, не платить алименты, иметь долги, то никто не обратит внимание, а когда это известная личность, то все сразу выпячивают. Меня расстраивает то, как сейчас у нас воспринимают Исинбаеву. Она великая спортсменка. Всегда переживаю за коллег по спортивному цеху, когда что-то происходит», – призналась Журова в беседе со Sport24.

По ее словам, ей нечего сказать о том, что кто-то называл Исинбаеву предателем. Журова, как адвокат дьявола, готова всех защищать и найти всему оправдание, поэтому готова кого-то называть предателем.

«Она все выиграла для России. А дальше только от Лены зависит: вернется она или нет, как будет себя чувствовать после всего происходящего, будет ли это ей удобно. Возможно, ей перед людьми будет неудобно, что такое происходило. У нее был хороший и добрый проект: она строила и дарила площадки. Разве можно это перечеркнуть и забыть?» – добавила депутат.