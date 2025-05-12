Сестра Исинбаевой опровергла задолженность спортсменки за коммуналку

Tекст: Дарья Григоренко

Она заявила: «Задолженности никакой нет у Елены. Все должно быть погашено», передает телеканал 360.

Ранее в интернете распространилась информация о том, что Исинбаева якобы не оплатила коммунальные услуги на сумму 400 тысяч рублей.

Напомним, Исинбаева 17 июля 2023 года после долгого отсутствия в публичном поле заявила, что с сентября продолжит работу в МОК, а ее воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер. Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка считает, что входящая в состав комиссий МОК Елена Исинбаева будет представлять и защищать интересы России, а не работать против страны.

В прошлом году Исинбаева покинула комиссию атлетов Международного олимпийского комитета, поскольку у нее истек срок полномочий. МОК не присудил ей звание почетного члена из-за недостаточного стажа работы – спортсменка проработала восемь лет вместо необходимых десяти.