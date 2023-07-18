Имя Исинбаевой решили убрать из названия стадиона в Дагестане

В Дагестане решили переименовать стадион, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, сообщил глава республики Сергей Меликов.

По его словам, Исинбаева – талантливая спортсменка, но «с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала», а последние ее слова являются серьезным сигналом и поводом пересмотреть название стадиона, сообщает Lenta.Ru.

Меликов добавил, что в республике много достойных спортсменов и настоящих патриотов, чье имя может носить стадион.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как в своем блоге Исинбаева написала о том, что все ее воинские звания, полученные во время выступлений за ЦСКА, являются номинальными, и поэтому она собирается возобновить свою деятельность в МОК в сентябре, так как не подпадает под санкции, передает Sport.ru.



Губерниев попросил уточнить, что она имеет в виду под «номинально». Он задал вопросы, была ли Исинбаева номинальным офицером, получала ли она номинальную зарплату и льготы, или же это все лишь формальность.

Между тем комиссия по этике Международного олимпийского комитета (МОК) не нашла оснований для применения санкций в отношении члена организации Елены Исинбаевой, передает ТАСС.



В заявлении говорится, что статус членов МОК оценивался начиная с 24 февраля 2022 года. Комиссия МОК по этике полагает, что в течение этого периода госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине.

В понедельник Исинбаева в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей.