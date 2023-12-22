Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.0 комментариев
Навка: Не думаю, что Исинбаева будет работать против России
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка считает, что входящая в состав комиссий Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева будет представлять и защищать интересы России, а не работать против страны.
Исинбаева 17 июля после долгого отсутствия в публичном поле заявила, что с сентября продолжит работу в МОК, а ее воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что олимпийская чемпионка «предает Родину». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее сказал, что «не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева предавала Родину».
По словам Навки, она поддерживает Пескова, потому что Исенбаева жила на Западе задолго до начала всех этих событий, ее семья там, плюс ее включили в МОК, передает РИА «Новости». Она добавила, что это счастье, что в МОК есть человек, который будет представлять и защищать Россию. Навка отметила, что не думает, что Исинбаева будет работать против России.
«Да, (Исинбаева могла иметь ввиду) что она не надевала форму и не защищала Родину военными способами, только на спортивных фронтах. Поэтому нужно гордиться ею, любить и ценить. Не отталкивать тех, кого не нужно отталкивать», – добавила она.
Ранее легкоатлетическому стадиону в центре Махачкалы, который последние годы носил имя двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, вернули старое название – «Труд».