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Счета Исинбаевой в России заблокировали из-за долга перед ФНС
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева столкнулась с блокировкой счетов в России после возникновения долга перед налоговыми органами.
Источник уточнил, что долг спортсменки в апреле составлял 1,1 млн рублей, в мае увеличился до 1,5 млн, а к настоящему моменту снизился до 818 тыс. рублей после частичного погашения, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Mash на спорте».
Отмечается, что Исинбаева проживает на острове Тенерифе, где у нее есть собственная недвижимость. В январе 2025 года она приезжала в Россию на прощание с бывшим тренером Евгением Трофимовым.
Ранее сестра Исинбаевой опровергла задолженность спортсменки за коммуналку.