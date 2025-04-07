Ветврач предупредил о паразитах в рыбе и кальмарах

Tекст: Ольга Иванова

В России все чаще употребляют сырые морепродукты, такие как гребешки, устрицы, мидии и морские ежи. Ветврач Владимир Воронин из СПбГУВМ объяснил, что только рыба и кальмары могут содержать опасные для человека паразиты. Он отметил, что в России моря достаточно чистые, и беспозвоночных можно есть без опасений, пишет «Газета.Ru».

Однако в средней Европе, где морская вода загрязнена канализационными стоками, риск заражения кишечной инфекцией остается высоким. Воронин подчеркнул, что рыба и кальмары могут представлять опасность из-за личинок анизакид, хотя проверка и заморозка продукции сводят риски к минимуму.

Миф о том, что тунец является безопасной рыбой, оказался неправдой. Воронин пояснил, что тунец и другие скумбриевые рыбы могут также содержать анизакиды. Эти паразиты вызывают боль и симптомы пищевого отравления, но не смертельны, так как личинки быстро погибают в кишечнике.

Специалист добавил, что симптомы заражения паразитами часто путают с обычным пищевым отравлением. Важно учитывать, что воспалительная реакция может быть значительной, и симптомы проходят через неделю после гибели червей.

Глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что при работах в огороде или на участке мужчинам не стоит ходить с голым торсом, поскольку тело потеет, обдувается ветерком и есть большой риск застудить поясницу.