Терапевт рекомендовал мужчинам во время работ на даче надевать пояс из собачьей шерсти

Терапевт Воробьев дал советы, как мужчинам работать на даче без вреда для здоровья

При работах в огороде или на участке мужчинам не стоит ходить с голым торсом, поскольку тело потеет, обдувается ветерком и есть большой риск застудить поясницу, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, рассказывая о влиянии дачного отдыха на организм человека.

«Во-первых, шашлык и возлияние (распитие спиртных напитков) на даче в больших количествах очень опасно. В умеренном даже полезно, поскольку это своего рода отдых от трудовых будней. Во-вторых, опасность представляет весеннее солнце. Оно кажется не очень сильным, но это не так», – говорит Воробьев.



Он подчеркивает, что при работах на дачном участке, а также во время отдыха на солнце, следует обязательно носить головной убор. Также лучше закрывать руки, плечи, поскольку они могут обгореть, появится неприятное жжение на коже, а тело перегреется, что негативно отражается на внутренних процессах человеческого организма.

«В-третьих, не стоит забывать, что земля еще относительно холодная. Распаренный человек, ложась или садясь на землю, может элементарно заработать воспаление легких. Соответственно, если человек планирует позагорать, посидеть на земле или просто полежать на природе, то обязательно нужно подстелить плотное покрывало, специальный толстый лежак, пенку походную или хотя бы старое зимнее пальто. Обычной простынки недостаточно», – рекомендует врач.

Кроме того, мужчинам не стоит работать в огороде или саду с голым торсом, предупреждает терапевт. Из-за физических нагрузок и высокой температуры человек перегревается и потеет. Его влажное тело обдувается ветерком, из-за чего есть большой риск застудить поясницу и шею.

«На даче лучше все-таки не ходить без футболки. Но если невыносимо жарко или просто хочется позагорать на солнце, пока работаешь, то мужчина может просто что-то накинуть на себя, либо надеть пояс из собачьей шерсти. С поясом, кстати, не жарко, он хорошо продувается и в достаточной степени защищает. К слову, в жарких странах, в пустынях, люди специально ходят в шерстяной одежде, потому что она сохраняет тепло и защищает от ветра и перегрева», – объясняет специалист.

Не стоит забывать и про технику безопасности на даче: не оставлять садовые инструменты на земле, поскольку можно случайно наступить на них и проткнуть ногу, продолжает собеседник. Также не стоит переусердствовать и пытаться сделать всю дачную работу за один день. В противном случае, человека будут мучить боли в мышцах и суставах всю предстоящую трудовую неделю.

«А вообще работы в огороде очень полезны для здоровья. Для пожилых людей, особенно после зимнего застоя, это вообще очень важная активизация. Перекапывать землю тоже хорошо, это физические нагрузки, спорт какой-никакой. Но нужно быть осторожными, работать в соответствии с имеющимися силами», – заключил Воробьев.

Ранее врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог Валерий Новоселов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что для того, чтобы мужчинам с возрастом сохранить ясный ум, необходимо уже в молодом возрасте отказаться от курения, вести физически активный образ жизни, придерживаться «средиземноморской диеты» и регулярно «тренировать мозг».