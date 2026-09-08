Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, украинским властям просто необходимо взять на себя ответственность и принять соответствующее решение, передает ТАСС.

«Два года назад президент Владимир Путин выступил с речью перед сотрудниками МИД. Это было летом два года назад. Вы легко можете найти запись в интернете. Все условия четко определены. И если бы в Киеве был кто-то, кто бы взял на себя ответственность и принял некоторые сложные решения, война бы могла уже давно закончиться», – заявил представитель Кремля.

Заявление прозвучало во время общения с индийскими журналистами по видеосвязи в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели. Песков подчеркнул, что требования Москвы были обозначены еще летом 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года представитель Кремля заявил о возможности завершения боевых действий до конца суток при принятии Киевом соответствующих решений.

В июне того же года Дмитрий Песков назвал условием прекращения конфликта приказ украинского командования своим подразделениям покинуть территорию российских регионов.

Ранее президент России Владимир Путин указывал на вероятность скорого окончания специальной военной операции.