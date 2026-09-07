Tекст: Евгений Крутиков

На состоявшихся в прошедшие выходные в Кремле переговорах со спецпосланниками президента США российская сторона представила гостям исчерпывающие оценки хода боевых действий. Можно предположить, что прежде всего было акцентировано внимание на продвижении российских войск (в частности, на Донбассе, на территории ДНР) как на факторе, который невозможно игнорировать при выработке мирного плана.

«С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Американской стороне узнать новые реалии на земле было очень полезно, поскольку пока США отвлекались от Украины на иранский кризис, ситуация на линии боевого соприкосновения развивалась прогрессирующими темпами. В частности, российские войска в последний месяц резко нарастили темпы наступления в районе Славянско-Краматорской городской агломерации. Темпы продвижения российских войск на данном участке остаются в последний месяц самыми высокими за год.

Завершается зачистка Красного Лимана, в котором осталось только очаговое сопротивление противника. Российские части вышли на северо-западном участке к Святогорску, в котором также идет зачистка зданий и подвалов.

Как результат, это высвободило значительные силы 20-й, 21-й общевойсковых армий и 1-й танковой армии ВС РФ, которые смогли развернуться фронтом в направлении Славянска. Последняя попытка противника контратаковать фиксировалась в этом районе примерно два месяца назад в направлении Редкодуба, но была быстро купирована. В то же время противник продолжает попытки накатывать в сторону Тернов на фланге наступающей российской группировки. Но эти атаки ведутся в зоне полного поражения российскими беспилотниками, мелкими группами и без поддержки техники.

Основной вектор продвижения ВС РФ теперь смещается чуть южнее, поскольку ключевые высоты на этом участке у Рай-Александровки были заняты очень быстро, что само по себе исключило возможность для ВСУ долгосрочной обороны восточнее Славянско-Краматорской городской агломерации. Российские войска перешли канал Северский Донец – Донбасс, заняли несколько мелких населенных пунктов в прямой видимости Славянска и вошли в Николаевку – относительно крупный населенный пункт в четырех километрах от Славянска.

В боях за Николаевку российские войска имели очевидное преимущество, поскольку в начале штурма они опирались на густой лес у этого населенного пункта и могли почти беспрепятственно заходить в город под прикрытием местности. Также под контроль российской армии перешли и меловые карьеры чуть севернее.

Николаевка построена у Славянской ТЭЦ. В этом населенном пункте есть промышленная зона, но противник не смог удержать эти позиции и затормозить продвижение российских бойцов. Сейчас в Николаевке идут уличные бои – не только в высотной застройке на востоке Николаевки, но и в северо-западной части города, в центре, а также в зоне, примыкающей в ТЭЦ и водохранилищу.

Николаевка практически смыкается со Славянском через небольшое село Высокоивановка, и в последнее время поступает информация о проникновении российских диверсионных групп уже непосредственно в Славянск вдоль железной дороги и по улице Современная, как раз сразу за Высокоивановкой. За этим селом перед основной городской застройкой Славянска уже практически ничего нет. Расстояние до Славянска там не превышает четырех километров по прямой. Иначе говоря, российские войска находятся де-факто в прямой готовности к началу штурма Славянска.

Похожая ситуация сложилась и в районе Краматорска. После занятия череды мелких населенных пунктов восточнее города российские войска ведут бои за бывший краматорский аэродром, который противник превратил в базу управления беспилотниками и небольшой укрепрайон. До аэродрома российские войска прошли открытые поля от Первомарьевки и подошли к одиночной лесополосе, которая прикрывает с востока Краматорск.

Подтвержденных данных о заходе в Краматорск с востока пока нет, но предпосылки для этого созданы.

Пару дней назад стало известно об освобождении российскими войсками небольшого населенного пункта Куртовка, расположенного восточнее Дружковки и Алексеево-Дружковки. С другой стороны – западнее Дружковки российские войска еще ранее вышли к поселку Райское, то есть практически к окраинам Дружковки. Этот город, считающийся «южными воротами» агломерации, сейчас находится в полуокружении, и единственный маршрут снабжения его гарнизона ВСУ идет от Краматорска. То есть, фактически вся большая городская агломерация Славянск-Краматорск-Дружковка сейчас «поджата» с трех сторон, причем российские войска вплотную подошли к городской застройке уже всех трех крупных ее городов.

Конечно, вся агломерация годам превращалась противником в один большой оборонительный район, и прогнозировать сроки начала штурма агломерации непосредственно было бы преждевременно. В то же время уже можно признать положение противника в этом оборонительном районе практически безнадежным.

Противник утратил возможность к проведению контрнаступательных операций, за исключением флангового района севернее Красного Лимана, на который может поступать подкрепление со стороны Харькова. Там еще сохраняется возможность для ВСУ проводить накаты с использованием легкой бронетехники.

На восточном участке северо-донецкого направления продолжаются бои за город Доброполье и с быстрым продвижением чуть южнее у одноименного села. Одновременно российские войска продвигаются в районе Золотого Колодезя на север в сторону трассы Доброполье-Краматорск, что разрушает не только систему снабжения группировок противника, но и нарушает связность его обороны. Прорыв к трассе и реке Веско приведет к обрушению внешнего контура обороны агломерации западнее крупных городов.

Таким образом,

на земле в районе Славянко-Краматорской городской агломерации в последние пару месяцев была штурмом пройдена первая и кое-где частично вторая линия обороны противника, которую ВСУ выстраивали годами.

Созданы предпосылки и начата подготовка к штурмовым операциям по освобождению самих Славянска, Краматорска и Дружковки. Есть основания полагать, что операция эта может планироваться сразу и одновременно в трех этих городах, а не постепенно один за другим, как предполагало ранее киевское командование.

На других направлениях СВО российская армия тоже демонстрирует достойные результаты. В частности, передовые штурмовые группы ВС РФ на запорожском направлении уже вошли в Орехов, обеспечив себе тыл в результате успешной операции по прорыву обороны ВСУ между Ореховым и Малой Токмачкой. Противник признает продвижение российских частей практически по всей прямой линии между Щербаками и Ореховом. Благоприятно развиваются события в Харьковской области, особенно на волчанском и старооскольком направлениях.

Все эти подробности, несомненно, и были доведены до американской стороны на прошедших в Кремле переговорах. Теперь уже от американцев зависит то, какое давление они готовы оказать на Киев, чтобы он смог публично признать эти реалии на земле и необходимость вывода своих вооруженных формирований с российской земли Донбасса.