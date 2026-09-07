  • Новость часаРоссия отозвала согласие на работу генконсульства Германии в Петербурге
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    Экс-замглавы ГУ МВД по Подмосковью Мальков задержан по делу о хищении топлива
    CNN рассказал о трех необратимых экономических последствиях войны с Ираном для мира
    Путин создал комиссию по ограничениям для уклоняющихся от наказания за рубежом
    ВС России поразили позиции окруженных украинских военных в Харьковской области
    Лавров заявил об отказе России торговать за бусы вместо долларов
    Бывший глава генштаба Армении отказался от гражданства республики
    Суд вынес приговор поставщикам бракованных бронежилетов для военных
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке сразу чувствуешь себя как дома

    Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тарифная схема Трампа оставила США без денег

    Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    26 комментариев
    7 сентября 2026, 18:30 • Общество

    Российские войска прижали ВСУ к Славянску и Краматорску

    Российские войска прижали ВСУ к Славянску и Краматорску
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    За последние недели российские войска вплотную приблизились к еще остающимся под контролем ВСУ ключевым городам Донбасса – Славянску и Краматорску. Как выглядит это продвижение «на земле» и какое отношение происходящее имеет к прошедшим в выходные в Кремле переговорам с американскими спецпосланниками?

    На состоявшихся в прошедшие выходные в Кремле переговорах со спецпосланниками президента США российская сторона представила гостям исчерпывающие оценки хода боевых действий. Можно предположить, что прежде всего было акцентировано внимание на продвижении российских войск (в частности, на Донбассе, на территории ДНР) как на факторе, который невозможно игнорировать при выработке мирного плана.

    «С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

    Американской стороне узнать новые реалии на земле было очень полезно, поскольку пока США отвлекались от Украины на иранский кризис, ситуация на линии боевого соприкосновения развивалась прогрессирующими темпами. В частности, российские войска в последний месяц резко нарастили темпы наступления в районе Славянско-Краматорской городской агломерации. Темпы продвижения российских войск на данном участке остаются в последний месяц самыми высокими за год.

    Завершается зачистка Красного Лимана, в котором осталось только очаговое сопротивление противника. Российские части вышли на северо-западном участке к Святогорску, в котором также идет зачистка зданий и подвалов.

    Как результат, это высвободило значительные силы 20-й, 21-й общевойсковых армий и 1-й танковой армии ВС РФ, которые смогли развернуться фронтом в направлении Славянска. Последняя попытка противника контратаковать фиксировалась в этом районе примерно два месяца назад в направлении Редкодуба, но была быстро купирована. В то же время противник продолжает попытки накатывать в сторону Тернов на фланге наступающей российской группировки. Но эти атаки ведутся в зоне полного поражения российскими беспилотниками, мелкими группами и без поддержки техники.

    Основной вектор продвижения ВС РФ теперь смещается чуть южнее, поскольку ключевые высоты на этом участке у Рай-Александровки были заняты очень быстро, что само по себе исключило возможность для ВСУ долгосрочной обороны восточнее Славянско-Краматорской городской агломерации. Российские войска перешли канал Северский Донец – Донбасс, заняли несколько мелких населенных пунктов в прямой видимости Славянска и вошли в Николаевку – относительно крупный населенный пункт в четырех километрах от Славянска.

    В боях за Николаевку российские войска имели очевидное преимущество, поскольку в начале штурма они опирались на густой лес у этого населенного пункта и могли почти беспрепятственно заходить в город под прикрытием местности. Также под контроль российской армии перешли и меловые карьеры чуть севернее.

    Николаевка построена у Славянской ТЭЦ. В этом населенном пункте есть промышленная зона, но противник не смог удержать эти позиции и затормозить продвижение российских бойцов. Сейчас в Николаевке идут уличные бои – не только в высотной застройке на востоке Николаевки, но и в северо-западной части города, в центре, а также в зоне, примыкающей в ТЭЦ и водохранилищу.

    Николаевка практически смыкается со Славянском через небольшое село Высокоивановка, и в последнее время поступает информация о проникновении российских диверсионных групп уже непосредственно в Славянск вдоль железной дороги и по улице Современная, как раз сразу за Высокоивановкой. За этим селом перед основной городской застройкой Славянска уже практически ничего нет. Расстояние до Славянска там не превышает четырех километров по прямой.  Иначе говоря, российские войска находятся де-факто в прямой готовности к началу штурма Славянска.

    Похожая ситуация сложилась и в районе Краматорска. После занятия череды мелких населенных пунктов восточнее города российские войска ведут бои за бывший краматорский аэродром, который противник превратил в базу управления беспилотниками и небольшой укрепрайон. До аэродрома российские войска прошли открытые поля от Первомарьевки и подошли к одиночной лесополосе, которая прикрывает с востока Краматорск.

    Подтвержденных данных о заходе в Краматорск с востока пока нет, но предпосылки для этого созданы.

    Пару дней назад стало известно об освобождении российскими войсками небольшого населенного пункта Куртовка, расположенного восточнее Дружковки и Алексеево-Дружковки. С другой стороны – западнее Дружковки российские войска еще ранее вышли к поселку Райское, то есть практически к окраинам Дружковки. Этот город, считающийся «южными воротами» агломерации, сейчас находится в полуокружении, и единственный маршрут снабжения его гарнизона ВСУ идет от Краматорска. То есть, фактически вся большая городская агломерация Славянск-Краматорск-Дружковка сейчас «поджата» с трех сторон, причем российские войска вплотную подошли к городской застройке уже всех трех крупных ее городов.

    Конечно, вся агломерация годам превращалась противником в один большой оборонительный район, и прогнозировать сроки начала штурма агломерации непосредственно было бы преждевременно. В то же время уже можно признать положение противника в этом оборонительном районе практически безнадежным.

    Противник утратил возможность к проведению контрнаступательных операций, за исключением флангового района севернее Красного Лимана, на который может поступать подкрепление со стороны Харькова. Там еще сохраняется возможность для ВСУ проводить накаты с использованием легкой бронетехники.

    На восточном участке северо-донецкого направления продолжаются бои за город Доброполье и с быстрым продвижением чуть южнее у одноименного села. Одновременно российские войска продвигаются в районе Золотого Колодезя на север в сторону трассы Доброполье-Краматорск, что разрушает не только систему снабжения группировок противника, но и нарушает связность его обороны. Прорыв к трассе и реке Веско приведет к обрушению внешнего контура обороны агломерации западнее крупных городов.

    Таким образом,

    на земле в районе Славянко-Краматорской городской агломерации в последние пару месяцев была штурмом пройдена первая и кое-где частично вторая линия обороны противника, которую ВСУ выстраивали годами.

    Созданы предпосылки и начата подготовка к штурмовым операциям по освобождению самих Славянска, Краматорска и Дружковки. Есть основания полагать, что операция эта может планироваться сразу и одновременно в трех этих городах, а не постепенно один за другим, как предполагало ранее киевское командование.

    На других направлениях СВО российская армия тоже демонстрирует достойные результаты. В частности, передовые штурмовые группы ВС РФ на запорожском направлении уже вошли в Орехов, обеспечив себе тыл в результате успешной операции по прорыву обороны ВСУ между Ореховым и Малой Токмачкой. Противник признает продвижение российских частей практически по всей прямой линии между Щербаками и Ореховом. Благоприятно развиваются события в Харьковской области, особенно на волчанском и старооскольком направлениях.

    Все эти подробности, несомненно, и были доведены до американской стороны на прошедших в Кремле переговорах. Теперь уже от американцев зависит то, какое давление они готовы оказать на Киев, чтобы он смог публично признать эти реалии на земле и необходимость вывода своих вооруженных формирований с российской земли Донбасса.

    Главное
    Акции «Евротранса» рухнули на фоне сообщений о задержании топ-менеджеров
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    Индия выделила 11,6 млрд долларов на масштабное перевооружение армии
    Премьер Грузии заявил о недостатке суверенитета у властей Германии
    Казахстан выиграл Игры кочевников после пересчета медалей
    Синоптик предупредила о надвигающихся на Сибирь штормах и заморозках
    Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Нина Попова

    Финансовые авантюры США обогащают Британию

    Нидерланды присоединились к процессу вывода своих золотых резервов из Соединенных Штатов Америки. Десятки тонн драгоценного металла перемещены из США, но не на территорию самих Нидерландов, а в Лондон. Почему Амстердам принял именно такое решение и что оно значит для США, Британии и мировой финансовой системы в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Пауза в переговорах ухудшила дела Украины

    В Кремле назвали конструктивной и доверительной беседу президента России Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе обсуждений Москва довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. А ситуация для Украины, как и для ее спонсоров, за период паузы в переговорах стала только хуже. По словам экспертов, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России. Подробности

    Перейти в раздел

    Подавление Starlink становится достижимой задачей

    В России найден способ подавления неуязвимой до последнего времени спутниковой системы Starlink. Как устроена новая система радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант», какими словами оценивает ее противник и что нужно сделать для того, чтобы данный комплекс стал обязательным элементом антидронной ПВО России? Подробности

    Перейти в раздел

    Саксония-Анхальт начала преображение Европы

    Попытка правящей элиты Германии повлиять на земельные выборы за счет антироссийской кампании провалилась. На голосовании в парламент Саксонии-Анхальт «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу, а Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца показал худший для себя результат. Что значат итоги выборов и кто теперь сформирует правительство в ключевом регионе ФРГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

      Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

    • За что народ любит Мелони

      Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    • «Герани» загнали власть Украины в подвал

      Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации