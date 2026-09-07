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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тарифная схема Трампа оставила США без денег

    Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    26 комментариев
    7 сентября 2026, 17:50 • Новости дня

    CNN рассказал о трех необратимых экономических последствиях войны с Ираном для мира

    CNN рассказал о трех необратимых экономических последствиях войны с Ираном для мира
    @ Morteza Akhoundi/ISNA/Handout via Xinhua/Global Look Press

    Вооруженный конфликт с Ираном не только привел к росту стоимости топлива и увеличению транспортных расходов, но и изменил расстановку сил на глобальном нефтяном рынке. Даже после завершения боевых действий некоторые последствия кризиса могут оказаться необратимыми, пишут американские аналитики.

    Одним из главных изменений стало усиление влияния Тегерана на судоходство в Ормузском проливе, через который до начала конфликта проходило около 20% мировой нефти, сообщает CNN. После атак США и Израиля Иран сначала попытался перекрыть этот маршрут, лишив рынок примерно 13 млн баррелей поставок в сутки, а затем перешел к регулированию движения судов.

    Иранские власти создали специальную администрацию пролива и потребовали от судоходных компаний регистрировать корабли, придерживаться согласованных маршрутов и платить сборы. Впоследствии Соединенные Штаты организовали ночное сопровождение танкеров, чтобы защитить их от атак беспилотников.

    Инвестиционный стратег Baird Росс Мэйфилд полагает, что после войны позиции Ирана в Ормузском проливе останутся сильными. По его словам, страны, зависящие от ближневосточной нефти, будут вынуждены приспосабливаться к новым условиям.

    «Закрытие Ормузского пролива из гипотетического маловероятного риска превратилось в продемонстрированную и эффективную тактику», – заявил эксперт.

    Аналитики допускают, что будущее соглашение с Тегераном может предусматривать плату за обеспечение безопасного прохода. Руководитель отдела анализа сырьевых рынков JPMorgan Наташа Канева оценила возможное влияние подобных сборов примерно в один доллар на баррель. Обслуживание одного рейса крупного нефтяного танкера туда и обратно может обойтись приблизительно в 260 тыс. долларов.

    Вторым значительным последствием стало укрепление роли Китая на нефтяном рынке. Хотя КНР не относится к крупнейшим производителям сырья, страна продемонстрировала способность быстро сокращать импорт и управлять спросом. Использование накопленных до войны резервов позволило Пекину уменьшить закупки примерно на пять млн баррелей в сутки.

    Одновременно в Китае продолжился переход на электрический транспорт. Во время майских праздников потребление энергии зарядными станциями на автомагистралях выросло на 55,6% по сравнению с предыдущим годом. Почти четверть автомобилей на китайских трассах в этот период составляли электромобили.

    КНР также смогла оперативно заменить часть нефти и газа углем при производстве электроэнергии. В результате мировой спрос на сырье сократился значительно сильнее прогнозов отраслевых аналитиков. По оценке JPMorgan, из потерянных рынком 1,9 млрд баррелей ближневосточной нефти около 800 млн удалось компенсировать благодаря снижению потребления.

    «История показывает, что прошлые нефтяные шоки часто приводили к устойчивому снижению спроса на бензин, и нынешний случай может не стать исключением», – отметила Канева.

    Третьим изменением стал рост нефтедобычи за пределами Ближнего Востока. Бразилия увеличила производство на 800 тыс. баррелей в сутки, Гайана – на 300 тыс., Канада – на 200 тыс., а Норвегия – на 150 тыс. баррелей. Соединенные Штаты сейчас добывают на 900 тыс. баррелей в сутки больше, чем годом ранее.

    Одновременно ближневосточные государства начали искать альтернативные способы доставки сырья. Саудовская Аравия задействовала автомобильные маршруты к Красному морю и максимально загрузила трубопровод Восток – Запад. Ирак обсуждает с Chevron строительство нефтепровода к Средиземному морю.

    Происходящие перемены усилили и внутренние противоречия в ОПЕК. После объявления Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из объединения дальнейшее участие в нем может пересмотреть Ирак. Багдад намерен увеличить добычу до рекордных пяти млн баррелей в сутки, а в дальнейшем – до семи млн.

    Расширение производства способно снизить цены для потребителей. Однако избыток предложения одновременно создает риск продолжительного перенасыщения рынка и существенного падения доходов нефтедобывающих стран и компаний.

    6 сентября 2026, 02:15 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу США

    КСИР заявил об ударе ракетами по авианосцу и эсминцу США

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил об атаке баллистическими ракетами американских авианосца и эсминца, о чем сообщило агентство IRNA.

    «Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции атаковали американских агрессоров несколькими баллистическими ракетами, поразив авианосец и эсминец, которые преследовали иранские корабли и участвовали в военно-морской блокаде», – передает IRNA.

    В КСИР добавили, что два военных корабля были вынуждены покинуть зону конфликта из-за повреждений и опасений новой атаки.

    Ранее КСИР сообщил об ударах по шести судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров. Глава Пентагона Хегсет объяснил «простую математику» разгрома иранских танкеров.

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    7 сентября 2026, 06:31 • Новости дня
    Иран решил создать зону с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива

    Резаи: Иран создаст зону с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива

    Иран решил создать зону с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран намерен объявить о создании новой зоны с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Высокопоставленный иранский представитель в сфере безопасности заявил, что в ближайшие дни за пределами Ормузского пролива будет объявлена новая зона ограниченного доступа», – сообщает Press TV.

    По словам Резаи, любое судно, которое войдет в этот район без предварительного согласования с иранскими властями, будет внесено в иранский санкционный список, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран заявил, что судоходство через Ормузский пролив полностью закрыто.

    США признали снижение объемов нефтяного трафика через Ормузский пролив после американских атак на Иран.

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    7 сентября 2026, 03:07 • Новости дня
    Иран испытал противокорабельную ракету над американским авианосцем

    Секретарь совбеза Ирана Резаи заявил об испытании ракеты над авианосцем США

    Иран испытал противокорабельную ракету над американским авианосцем
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран впервые провел испытание противокорабельной ракеты непосредственно над американским авианосцем, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Иран впервые испытал иранскую противоэсминцевую ракету прямо над американским авианосцем», – сообщает Press TV со ссылкой на Резаи.

    По его словам, испытание состоялось 48 часов назад, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке баллистическими ракетами по американскому авианосцу и эсминцу.

    Ранее представитель КСИР пригрозил Вашингтону жестким ответом на новые атаки США.

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    5 сентября 2026, 23:38 • Новости дня
    КСИР заявил об ударах по шести судам в Ормузском проливе

    КСИР заявил об атаке на шесть судов в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил об атаках на три танкера и три судна, которые шли по несогласованным в Ормузском проливе маршрутам.

    «Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции <...> атаковали три нефтяных танкера, следовавших по несанкционированному маршруту через Ормузский пролив, и три судна, связанных с США», – сказано в сообщении иранской гостелерадиокомпании IRIB.

    В КСИР добавили, что любое движение по проливу, которое будет выглядеть подозрительным, они будут атаковать.

    «ВМС Корпуса стражей исламской революции предупреждают все суда, находящиеся в Персидском заливе и вблизи Ормузского пролива: не поддавайтесь на уловки американской армии и избегайте подозрительных действий, связанных с проходом через несанкционированные водные пути, иначе вы станете мишенью», – призвали они.

    В этот же день военные США заявили о трех подбитых ими иранских танкерах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров. Он также заявил   о  скорой потере значимости Ормузским проливом.

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    5 сентября 2026, 19:14 • Новости дня
    Путин запустил магистральный нефтепровод на арктическом проекте «Восток Ойл»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства по видеосвязи запустил работу магистрального трубопровода на одном из крупнейших арктических проектов страны.

    Президент России Владимир Путин запустил магистральный нефтепровод к новому терминалу в бухте Север на арктическом проекте «Восток Ойл» в Красноярском крае. Президент отметил важность этого события для развития северных территорий, пишет РИА «Новости».

    «На одном из крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае открыт магистральный нефтепровод. Первая нефть по нему пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта Бухта Север для загрузки в танкер», – подчеркнул российский лидер.

    Владимир Путин также обратил внимание на значимость Северного морского пути в текущей международной обстановке. «Он объединит в один маршрут Балтику, Арктику и Дальний Восток, откроет короткий и выгодный и, что крайне важно в нынешних непростых условиях международной обстановки, надежный и безопасный путь к крупнейшим мировым рынкам», - заявил президент.

    Проект «Восток Ойл», реализуемый компанией «Роснефть» на Таймыре, включает действующие месторождения Ванкорской группы и новые участки на севере Красноярского края. Его ресурсная база оценивается в семь млрд тонн жидких углеводородов. К июню текущего года там велось активное строительство инфраструктуры, включая нефтеперекачивающие станции и терминал.

    Ранее на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин анонсировал скорый запуск магистрального нефтепровода «Восток Ойл». Глава государства заявил о планах сделать навигацию по Трансарктическому транспортному коридору круглогодичной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Китай начал активное освоение Северного морского пути для торговли с Россией.

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    6 сентября 2026, 02:01 • Новости дня
    Хегсет объяснил «простую математику» разгрома иранских танкеров

    Хегсет пообещал разгромить все иранские танкеры

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Пентагона Пит Хегсет предупредил о готовности американских военных разгромить все нефтяные танкеры Ирана в случае ударов по кораблям США.

    «Все просто: если Иран откроет огонь по американским кораблям, мы уничтожим (и потопим) их нефтяные танкеры. Все, что от них требуется, – не стрелять в направлении военно-морских сил США», – написал он в соцсети Х.

    Хегсет добавил, что флот нефтяных танкеров Ирана совершенно беззащитен.

    «У Ирана нет военно-морского флота или военно-воздушных сил. Наши самолеты, корабли и подводные лодки могут разом нанести удар по ним», – добавил военный министр США.

    Он сделал репост сообщения Центрального командования, в котором военные предупреждают Иран о простой математике: «Если вы ударите по двум нашим кораблям, мы уничтожим три ваших».

    Напомним, военные США заявили о трех подбитых ими иранских танкерах, а КСИР сообщил об ударах по шести судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров.

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    4 сентября 2026, 23:30 • Новости дня
    Трамп заявил о скорой потере значимости Ормузским проливом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп считает, что развитие альтернативных маршрутов и новых трубопроводов на Ближнем Востоке лишит Ормузский пролив его прежнего влияния.

    Американский президент Трамп считает, что глобальные торговые пути стремительно меняются и активное строительство инфраструктуры в регионе делает традиционные морские артерии менее востребованными, передает РИА «Новости».

    «Прямо сейчас строятся трубопроводы, строится дорога через Сирию – потрясающий маршрут, который уже фактически открыт. Создается множество альтернатив Ормузскому проливу, который больше никому не будет нужен», – заявил политик в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт отмечал, что поставки нефти из Персидского залива достигли 17 млн баррелей в сутки. Это стало возможным благодаря новым трубопроводам, идущим в обход привычных путей.

    В середине августа Трамп напоминал об открытости пролива для судов на фоне морской блокады Ирана. Сейчас интенсивность движения там резко упала, а крупные танкеры практически покинули маршрут из-за региональной напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США похвастался полным контролем над Ормузским проливом, что Иран привычно опроверг и пригрозил нарушителям движения в Ормузе арестом и конфискациями. Кроме того глава Белого дома  обозначил Ормуз как «новую территорию США» на фото.

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    6 сентября 2026, 02:58 • Новости дня
    Депутат Рады призвала украинцев бежать из Киева и запасаться дровами

    Депутат Бобровская призвала украинцев бежать из Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Парламентарий Соломия Бобровская настоятельно рекомендовала украинцам подготовиться к тяжелому отопительному сезону, закупить дрова и временно переехать из Киева.

    «У нас будут сложные осень, зима, украинцам нужно говорить правду о зиме, а не кормить обещаниями, готовьтесь, запасайтесь, выезжайте из Киева, закупайте дрова, все что угодно, готовьте школы», – приводит РИА «Новости» слова Бобровской в эфире YouTube-канала «Шелтер».

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признавался в создании запасов круп и древесины. Схожие советы давал депутат Алексей Кучеренко, призывая людей искать резервные источники обогрева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады Кучеренко заявил, что отключения света на Украине спровоцируют скачок цен. В Раде сделали мрачный прогноз о грядущей зиме на Украине. Эксперты спрогнозировали резкий скачок цен на продукты на Украине.



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    5 сентября 2026, 22:08 • Новости дня
    Военные США заявили о трех подбитых ими иранских танкерах

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу военные США заявили, что поразили три иранских нефтяных танкера, в том числе один у острова Харк, главного нефтяного терминала страны, после того, как Иран выпустил ракеты по двум военным кораблям ВМС США.

    Центральное командование (CENTCOM) США, которое курирует операции на Ближнем Востоке, заявило, что его американские удары вывели из строя нефтевоз у побережья острова Харк и еще один у острова Джаск, а также уничтожили третий в Оманском заливе.

    «После тщетных атак Ирана CENTCOM навсегда вывел из строя танкеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для перевозки сырой нефти у побережья острова Харк и близ Джаска. Американские военные также полностью уничтожили порожнее судно для перевозки сырой нефти в Оманском заливе», – сказано в сообщении американских военных в соцсети Х.

    Центральное командование выразило мнение, что иранские танкеры с сырой нефтью являются частью многомиллиардной теневой сети, которая финансирует КСИР и его региональных доверенных лиц, но у Ирана нет средств, чтобы защитить их.

    «Если вы обстреляете два наших корабля, мы нанесем еще более высокий экономический урон, уничтожив три ваших. Мы без колебаний встанем на защиту американских войск и, если потребуется, уничтожим ограниченный и незащищенный нефтяной флот Ирана», – заявил командующий адмирал Брэд Купер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров. Он также заявил о  скорой потере значимости Ормузским проливом.

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    4 сентября 2026, 23:45 • Новости дня
    Госдепартамент США одобрил продажу авиабомб Саудовской Аравии

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти санкционировали возможную передачу Саудовской Аравии ударных комплексов увеличенной дальности и сопутствующего оборудования общей стоимостью около 5 млрд долларов.

    «Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной сделки по продаже военной техники Королевству Саудовская Аравия в рамках программы зарубежных военных продаж (Foreign Military Sale) на закупку управляемых ударных боеприпасов увеличенной дальности (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость составляет 5 млрд долларов», – сказано в пресс-релизе ведомства.

    В рамках программы зарубежных военных продаж арабская страна приобретет 5004 комплекта наведения KMU-572 и 5 тыс. систем KMU-556. Пакет также включает 5004 авиационные бомбы массой 227 кг и 5 тыс. снарядов весом 907 кг.

    В поставку войдут системы взрывателей, детекторы целей, запасные части и услуги по технической поддержке. Главным подрядчиком контракта выступит корпорация Boeing.

    Американские чиновники подчеркнули, что реализация соглашения повысит безопасность ключевого партнера вне НАТО в Персидском заливе. Сделка не изменит военный баланс в регионе и не повлияет на боеготовность американских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп в конце 2025 года предодобрил потенциальную продажу Дании ракет на 951 млн долларов. Также он уведомил Конгресс о передаче Украине ракет ATACMS из Турции. Президент США заявил о скором возобновлении продаж американских боеприпасов союзникам.

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    5 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Американские военные атаковали иранский нефтяной танкер в Персидском заливе

    Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по танкеру возле острова Харк

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия США нанесла ракетный удар по иранскому нефтяному танкеру в окрестностях иранского острова Харк в Персидском заливе, сообщает канал SNN.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов совершили нападение на судно в акватории Персидского залива, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в районе острова Харк. «Иранский нефтяной танкер на острове Харк подвергся ракетной атаке войск США», – говорится в сообщении телеканала SNN.

    В результате происшествия никто не пострадал. Ранее агентство Fars сообщало о серии взрывов в районе этого острова. Обострение ситуации на Ближнем Востоке продолжается с конца зимы.

    Американские и израильские военные 28 февраля начали атаковать объекты на иранской территории, вызвав ответные действия Тегерана. В середине июня стороны заключили соглашение о перемирии, однако позже обмен ударами возобновился. Конфликт до сих пор остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о планах захватить иранский остров Харк. В июле Центральное командование вооруженных сил США сообщило о возобновлении ударов по целям в Иране. В конце августа американский лидер опубликовал сгенерированное нейросетью видео ракетной атаки на этот остров.

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    4 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Армия Ирана потребовала от США возместить ущерб и покинуть Ближний Восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Соединенных Штатов должны возместить ущерб странам Ближнего Востока и вывести свои войска из региона для обеспечения безопасности, заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

    Вашингтону следует компенсировать ущерб, нанесенный странам Ближнего Востока в результате военных действий, и вывести войска, подчеркнул Акраминия, передает ТАСС. «Разумное решение для США – признать реальности, возместить издержки и покинуть регион. Это обеспечит безопасность в регионе и приблизит американский народ к благополучию», – отметил военный.

    По его словам, все текущие проблемы американских войск и трудности граждан США связаны с ошибочными действиями Вашингтона, который совершил агрессию против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент США Дональд Трамп отклонил требования Тегерана о возмещении убытков от пятимесячного противостояния.

    В ответ советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Нагди предупредил о планах масштабного и длительного военного противостояния с Вашингтоном.

    Ранее Иран потребовал от Соединенных Штатов выплатить компенсации за нанесенный ущерб и полностью вывести войска из зоны Персидского залива.

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    4 сентября 2026, 21:27 • Новости дня
    Экспорт иракской нефти побил многолетний рекорд после войны

    Объем экспорта нефти из Ирака впервые после войны превысил 2 млн баррелей

    Tекст: Денис Тельманов

    Среднесуточные поставки энергетического сырья из арабской республики в августе перешагнули отметку в два млн баррелей, принеся государству максимальные доходы за несколько лет, заявил официальный представитель профильного ведомства Салим ар-Рикаби.

    Ежедневная реализация углеводородов достигла максимальных значений со времен вооруженного конфликта в Персидском заливе, передает ТАСС. «Экспорт иракской нефти достиг своего пика в августе, впервые с начала войны и кризиса в Ормузском проливе достигнув почти 70 млн баррелей», – сказал ар-Рикаби.

    Он подчеркнул, что средний объем ежедневных отгрузок превысил 2,2 млн баррелей. Финансовые поступления Багдада от продажи энергоносителей за минувший месяц составили около 4,5 млрд долларов.

    Это стало самым высоким показателем с начала противостояния между США и Ираном в регионе.

    В министерстве также добавили, что текущий уровень добычи углеводородов в государстве уже преодолел планку в три млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной из-за перекрытия Ормузского пролива экспорт иракской нефти рухнул до 10 млн баррелей в месяц.

    В начале августа Багдад и Тегеран анонсировали подписание соглашения для бесперебойного прохода танкеров.

    Позже американские военные организовали скрытый безопасный маршрут для вывоза ближневосточного сырья.

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    5 сентября 2026, 07:50 • Новости дня
    Минтранс сообщил о планах увеличить число рейсов в дружественные страны

    Минтранс сообщил о планах увеличить число рейсов в Азию

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия планирует расширить географию полетов и увеличить количество авиарейсов в дружественные государства, включая страны Ближнего Востока и Азии, сообщил министр транспорта Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме.

    «Со всеми дружественными государствами активно прорабатываем открытие новых маршрутов и увеличение частот уже действующих рейсов. В первую очередь речь о наиболее востребованных направлениях – странах Азии, Ближнего Востока и других перспективных туристических регионах», – сказал министр ТАСС.

    По словам Никитина, запуск каждого нового направления требует тщательного согласования с авиационными властями принимающих стран. Кроме того, необходимо учитывать заинтересованность авиаперевозчиков и наличие соответствующей инфраструктуры.

    Ранее Никитин заявлял, что Россия рассматривает возможность увеличения числа рейсов в Индию. В частности, ожидается запуск полетов индийской авиакомпании Air India.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля предложили Москве запустить прямые авиарейсы в Эйлат. С осени прямые рейсы из России позволят отправиться в 42 страны.

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    7 сентября 2026, 08:21 • Новости дня
    Ученые раскрыли секрет добычи недоступной ранее российской нефти

    Ученый Степанова: Новые технологии позволили добывать в России недоступную нефть

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель генерального директора Института Карпинского Валерия Степанова сообщила об успешном извлечении запасов баженовской свиты благодаря активному внедрению современных методов бурения.

    Разработка трудноизвлекаемых углеводородов стала возможной лишь в последние годы, передает РИА «Новости». Специалисты долгое время не могли получить сырье из-за отсутствия необходимых технологических решений.

    «Самый яркий пример – трудноизвлекаемые запасы и, в частности, баженовская свита. Еще 10-15 лет назад бажен называли спящим гигантом. Технологически мы не могли извлечь из него нефть с приемлемой экономикой», – пояснила Валерия Степанова.

    Сейчас пилотные проекты демонстрируют стабильные результаты благодаря эволюции многостадийного гидроразрыва пласта и удешевлению бурения длинных горизонтальных стволов. Количество стадий увеличилось до 20-30, также активно применяются агрессивные проппанты.

    Кроме того, в Волго-Уральском регионе и Тимано-Печоре началась разработка высоковязкой нефти. Ранее эти месторождения считались нерентабельными, однако внедрение парогравитационного дренажа и полимерного заводнения полностью изменило ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Сергей Цивилев сообщил о достижении доли трудноизвлекаемых запасов в общем объеме нефтедобычи уровня 60%.

    Позже глава ведомства заявил о готовности России к экспорту технологий добычи высоковязкого сырья.

    Весной текущего года компания «Газпром нефть» приступила к полномасштабному освоению сложных залежей углеводородов в Восточной Сибири.

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