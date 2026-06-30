Депутат Рады предрек Украине катастрофу из-за отключений света

Депутат Рады Кучеренко: Отключения света на Украине спровоцируют скачок цен

Tекст: Катерина Туманова

«Это в первую очередь, по бизнесу ударит. <…> Мы увидим сразу рост в ценах на услуги, на товары и так далее. На заправки, электромобили и наверняка оно дальше пойдет, как цепная реакция. Чуда ждать не стоит», – приводит РИА «Новости» его высказывания в эфире телеканала «Новини.LIVE».

Кучеренко добавил, что ситуацию усложняют коррупционные схемы сбора тарифного плана, что ложится дополнительным бременем на потребителей. Кроме того, во Львове большая часть доходов пойдет на расчеты с владельцами солнечных станций.

Накануне региональные операторы ввели графики отключений в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

До этого руководство энергокомпании Yasno призвало граждан держать телефоны заряженными из-за сильной жары. С середине января власти официально объявили о режиме чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении своих объектов в Киеве. На юге Одесской области начались массовые отключения света. Киев начали готовить к масштабным отключениям света.



