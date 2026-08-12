Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
В КСИР заявили о готовности к затяжной войне с США
В Тегеране объявили о готовности к длительному военному противостоянию с США
Тегеран намерен обеспечивать национальную безопасность путем длительного изматывания противника вплоть до завершения текущего президентского срока в Соединенных Штатах, заявил советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.
Советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Нагди предупредил о планах масштабного противостояния с Вашингтоном, передает РИА «Новости».
По его словам, иранское руководство готово пойти на крайние меры ради защиты суверенитета.
«Мы должны добиться сдерживания, чтобы враг никогда не осмелился напасть на нас, а мы могли жить в безопасности. Один из таких способов – это затягивание войны до следующего президентского срока путем изматывания противника. Все должны знать, что атака на Иран имеет цену», – подчеркнул военачальник.
Нагди отметил, что американская армия оказалась значительно слабее первоначальных оценок. Очередной виток эскалации начался после решения Дональда Трампа разорвать заключенное 18 июня соглашение о прекращении огня. Вскоре американские силы атаковали иранские объекты, назвав это ответом на инциденты с гражданскими судами в Ормузском проливе.
В ответ вооруженные силы Исламской республики нанесли серию ударов по базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Представители министерства иностранных дел подчеркнули, что внешнее давление лишь сплотило общество. Дипломаты добавили, что государство не ищет прямого столкновения, однако сохраняет полную готовность к сокрушительному возмездию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент США объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.
Американская администрация приготовилась к многонедельному вооруженному противостоянию из-за контроля над Ормузским проливом.
Военный советник верховного лидера Исламской республики Мохсен Резаи ранее пригрозил переходом к наступательной тактике в случае продолжения вражеских атак.