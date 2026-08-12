Подросток в Томске спас тонущего тренера

Подросток в Томске спас жизнь тонущему тренеру по нардам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Инцидент произошел во время отдыха на озере Нефтехим, куда тренер Федерации нард Томской области отправился со своим подопечным Марком Лейманом после соревнований. Они решили переплыть водоем, но наставник внезапно начал уходить под воду. Как выяснилось позже, у него случился мышечный спазм ног, сопровождавшийся кислородным голоданием.

«Ни секунды не раздумывая, подросток бросился на помощь. Оперативно преодолев необходимую дистанцию вплавь, Марк подхватил под руки мужчину, который к тому времени уже находился без сознания, и вытащил его на берег. Подросток перевернул тренера на бок и побежал звать на помощь», – сообщили в региональном управлении МЧС.

По счастливой случайности рядом оказался мужчина на гидроцикле. Он помог переправить пострадавшего на другой берег озера, где его уже ожидала бригада скорой помощи. Тренера оперативно доставили в местную больницу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Забайкальском крае спасатели обнаружили тело утонувшего в реке подростка.

Ранее в Челябинской области молодой человек погиб из-за быстрого течения реки Уй. До этого эксперты предупредили об опасности телесного контакта при спасении утопающих.