Выросло число жертв атаки дронов ВСУ на Кубань

Число жертв массированной атаки дронов на Кубань достигло трех

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Количество пострадавших после ночной атаки киевского режима выросло как минимум до 24 человек. Также стало известно об еще одном погибшем», – сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Всего, по словам губернатора, жертвами массированного удара стали три человека, включая восьмилетнего ребенка. В больницы госпитализировали 12 раненых, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Остальным гражданам оперативно назначили амбулаторное лечение.

Основной удар пришелся по Новороссийску, где повреждения получили около 60 жилых домов. В микрорайоне Голубая Бухта Геленджика пострадали 20 строений, три из которых оказались полностью разрушены. Ущерб частному сектору также зафиксирован в Анапе и Темрюкском районе.

Кондратьев поручил в кратчайшие сроки решить проблемы лишившихся крова жителей. Пострадавшим кубанцам помогут с восстановлением документов, ремонтом недвижимости и получением всех положенных выплат, пообещал губернатор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край погибли восьмилетний ребенок и мужчина. В Геленджике из-за удара дронов травмы получили два человека.