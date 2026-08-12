Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Выросло число жертв атаки дронов ВСУ на Кубань
Число жертв массированной атаки дронов на Кубань достигло трех
В результате ночного налета вражеских беспилотников на побережье Краснодарского края погибли трое местных жителей и пострадали более 20 человек, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
«Количество пострадавших после ночной атаки киевского режима выросло как минимум до 24 человек. Также стало известно об еще одном погибшем», – сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Всего, по словам губернатора, жертвами массированного удара стали три человека, включая восьмилетнего ребенка. В больницы госпитализировали 12 раненых, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Остальным гражданам оперативно назначили амбулаторное лечение.
Основной удар пришелся по Новороссийску, где повреждения получили около 60 жилых домов. В микрорайоне Голубая Бухта Геленджика пострадали 20 строений, три из которых оказались полностью разрушены. Ущерб частному сектору также зафиксирован в Анапе и Темрюкском районе.
Кондратьев поручил в кратчайшие сроки решить проблемы лишившихся крова жителей. Пострадавшим кубанцам помогут с восстановлением документов, ремонтом недвижимости и получением всех положенных выплат, пообещал губернатор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край погибли восьмилетний ребенок и мужчина. В Геленджике из-за удара дронов травмы получили два человека.