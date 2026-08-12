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Шойгу назвал героизацию нацистов условием существования антироссийской Украины
Прославление пособников нацистского режима стало неотъемлемой частью государственной идеологии Киева, необходимой для поддержания антироссийского курса Украины, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Героизация нацистских пособников является необходимым условием для существования проекта «Украина» в его нынешнем виде. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что подобная идеология направлена на комплексное воздействие на сознание граждан, передает ТАСС.
«Все эти так называемые герои насущно необходимы для существования проекта «Украина» в его нынешнем, антироссийском виде», – подчеркнул Шойгу. По его словам, исторические персонажи, отвечающие нужным критериям Киева, являются убийцами, предателями и бандитами.
Секретарь Совбеза обратил внимание на то, что воздействие на украинское общество началось еще в советские годы. Тогда последователи нацистов комфортно проживали в западных странах, где из них вербовали агентов для борьбы с СССР. С 1990-х годов Киев взял курс на разрыв с советским прошлым и Россией, что сделало эту политику частью государственной идеологии, подчеркнул Шойгу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя назвал ликвидацию киевского режима главным условием остановки героизации нацизма.
При этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал поддержку европейскими странами прославляющих пособников фашизма украинских властей.
МИД России представило доклад о превращении неонацизма в государственную политику соседней страны.