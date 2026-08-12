Власти ОАЭ решили выдать в Россию крупного контрабандиста табака

ОАЭ выдали России организатора контрабанды табака на 540 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Компетентные органы ОАЭ экстрадируют россиянина Сергея Кабенка для привлечения к уголовной ответственности. В ближайшее время обвиняемый будет доставлен в Москву, сообщает Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, в 2018 году Кабенок создал преступную схему по незаконной перевозке и сбыту немаркированных сигарет. Вместе с сообщниками он прятал контрабандный товар в крытых железнодорожных вагонах, выдавая его за пшеничные отруби. Правоохранители пресекли канал поставок, изъяв табачную продукцию на сумму более 540 млн рублей.

Поскольку фигурант скрылся от следствия, суд заочно арестовал его. Генпрокуратура объявила Кабенка в международный розыск, и после его задержания в Эмиратах направила запрос о выдаче, который был удовлетворен благодаря слаженным действиям ведомств двух стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти ОАЭ передали российским правоохранителям двух находившихся в международном розыске граждан.

В апреле арабская республика выдала России двух фигурантов дел о крупных мошенничествах.

В марте российская сторона отправила в Румынию беглого организатора канала нелегальной поставки табачной продукции.