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Захарова обвинила Ереван в издевательстве над историей из-за допроса ветерана
Намерение армянского правосудия допросить 103-летнюю ветерана Великой Отечественной войны Розалию Абгарян выглядят как издевательство над историей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Не можем не рассматривать это сообщение в отрыве от череды событий и шагов Еревана, которые выглядят как форменное издевательство над общей историей и памятью», – подчеркнула Захарова. Она напомнила, что армянские чиновники ранее не решились осудить угрозы ударов по Параду Победы, а также пытались обелить нацистов и отправляли под домашний арест председателя Союза ветеранов республики, передает ТАСС.
Дипломат отметила, что подобные действия свидетельствуют о моральном разложении на фоне сближения Армении с Европой и киевским режимом. По ее словам, уважение к старшим всегда было основой кавказской идентичности, а ветераны, такие как Абгарян, являются хранителями исторической памяти.
Захарова выразила уверенность, что Абгарян справится с допросами, добавив, что у глумящихся над памятью о войне не осталось ничего святого.
Ранее сообщалось, что Антикоррупционный суд Армении планирует допросить ветерана в рамках дела против сторонников партии «Сильная Армения».
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