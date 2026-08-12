Tекст: Ольга Иванова

«Не можем не рассматривать это сообщение в отрыве от череды событий и шагов Еревана, которые выглядят как форменное издевательство над общей историей и памятью», – подчеркнула Захарова. Она напомнила, что армянские чиновники ранее не решились осудить угрозы ударов по Параду Победы, а также пытались обелить нацистов и отправляли под домашний арест председателя Союза ветеранов республики, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что подобные действия свидетельствуют о моральном разложении на фоне сближения Армении с Европой и киевским режимом. По ее словам, уважение к старшим всегда было основой кавказской идентичности, а ветераны, такие как Абгарян, являются хранителями исторической памяти.

Захарова выразила уверенность, что Абгарян справится с допросами, добавив, что у глумящихся над памятью о войне не осталось ничего святого.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционный суд Армении планирует допросить ветерана в рамках дела против сторонников партии «Сильная Армения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об отсутствии реакции армянских властей на угрозы Владимира Зеленского.

В июне Москва направила Еревану ноту протеста из-за осквернения посвященного Великой Отечественной войне мемориального комплекса.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал предоставление трибуны украинскому лидеру оскорблением памяти борцов с нацизмом.