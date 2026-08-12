Верховный суд выявил получение партией «Яблоко» трех млн рублей из-за рубежа

Tекст: Тимур Шайдуллин

Решение о снятии политической организации с выборов в Государственную думу принято Верховным судом по иску партии «Родина». В постановлении суда отмечается, что после регистрации на кампанию объединение получило на свою деятельность порядка трех млн рублей от зарубежных контрагентов, передает ТАСС.

«Согласно секретной справке Росфинмониторинга, на счет «Яблока» с 9 июля по 2 августа поступили пожертвования контрагентов партии, получивших в сопоставимый период финансирование из Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства, Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля и ряда других стран на сумму 2,8 млн рублей», – сказано в документе.

Всего среди контрагентов выявлено 74 лица. На их счета с апреля 2023 года по август 2026 года поступило около 80 млн рублей от 310 иностранных субъектов из Германии, Канады, Британии и Турции. Заседание суда длилось более девяти часов.

В случае вступления решения в силу партия лишится права на бесплатное и платное эфирное время на федеральных телеканалах и радиостанциях. Организация не сможет участвовать в теледебатах, вести агитацию и распространять соответствующие материалы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители партии «Родина» обратились в Верховный суд России с иском об отмене регистрации списка кандидатов «Яблока».

Представитель Центризбиркома заявил об обнаружении Росфинмониторингом признаков иностранного финансирования у политического объединения. Прокурор выступил за удовлетворение иска об отстранении партии от выборов.