Выручка китайского автопроизводителя BYD превзошла Tesla на 9,5 млрд долларов

Tекст: Дарья Григоренко

По данным финансовой отчетности, BYD показал значительный рост операционной выручки в 2023 году, увеличив ее на 34% до 777,1 млрд юаней, что эквивалентно 107,2 млрд долларов. В результате компания обошла американского производителя электрокаров Tesla, выручка которого составила 97,7 млрд долларов, передает ТАСС.

За отчетный период выручка BYD от автомобильного бизнеса увеличилась на 27,7%, достигнув 617,382 млрд юаней или 85,16 млрд долларов. Параллельно с этим продажи в сегменте электроники выросли на 34,6%, составив 159,6 млрд юаней или 22 млрд долларов.

Чистая прибыль BYD в 2024 году составила 40,254 млрд юаней или 5,55 млрд долларов, что на 34% больше по сравнению с прошлым годом.

Компания BYD, основанная в 1995 году и расположенная в Шэньчжэне, активно развивается, имея акции на Гонконгской и Шэньчжэньской фондовых биржах. Помимо автомобилей, BYD производит аккумуляторы, солнечные батареи, компоненты для смартфонов и полупроводники. У компании более 30 промышленных парков по всему миру.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как китайский автопром жестко выбивает с рынка японских конкурентов. Как писала The Financial Times, продажи электромобилей в Китае обгонят продажи традиционных машин на несколько лет раньше, чем на Западе, китайские производители электромобилей планируют продать более 12 млн машин в 2025 году, что в два раза больше по сравнению с 2022 годом.