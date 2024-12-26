FT: Китай скоро обгонит западные рынки по продажам электромобилей

FT: Китай обгонит западные рынки по продажам электромобилей в следующем году

Tекст: Вера Басилая

Продажи электромобилей в Китае впервые превысят продажи автомобилей с традиционными двигателями в следующем году, пишет The Financial Times.

Издание пишет, что в Китае ожидают, что в 2025 году продажи электрокаров вырастут на 20%, достигнув более 12 млн автомобилей. Это более чем вдвое превышает объем продаж 2022 года, составлявший 5,9 млн.

В то же время прогнозируется снижение продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания более чем на 10% до менее чем 11 млн машин.

Издание пишет, что Китай опережает международные прогнозы и собственные цели благодаря технологическому развитию и укреплению глобальных цепочек поставок. По мнению экспертов, это приводит к снижению производственных затрат и цен для потребителей.

Роберт Лью из Wood Mackenzie отметил, что Китай стремится «электрифицировать все», и ни одна другая страна не может сравниться с ним в этом. Ожидается, что китайские EV достигнут цели, поставленной Пекином на 2035 год, на десять лет раньше.

Также в публикации отмечается, что рост китайского рынка также создает вызовы для глобальных автопроизводителей. Nissan и Honda вынуждены адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке, а такие компании, как Volkswagen, не планируют выпуск новых моделей электромобилей до 2025 года.

Китайские автопроизводители сталкиваются с жесткой конкуренцией на внутреннем рынке. Как заявила аналитик Юцянь Дин из HSBC, несмотря на успехи, сектор электрокаров в Китае сталкивается с замедлением роста, избытком моделей и ценовыми войнами.

По оценкам HSBC, производители в Китае планировали выпустить около 90 новых моделей автомобилей в четвертом квартале 2024 года – примерно по одной в день – и почти 90% из них были электромобилями.

Между тем руководитель отдела китайских автомобильных исследований в UBS Пол Гонг предупредил, что существует некоторая неопределенность в отношении более широкой экономической политики Китая в преддверии 2025 года, и прогнозирует, что у рынка будет «слабое начало года» после уверенного завершения в 2024 году.

«Мы ожидаем сильный всплеск покупок в конце 2025 года, вызванный истечением срока действия субсидий и введением 5-процентного налога на покупку электромобилей в 2026 году – по сравнению с 0% до конца 2025 года», – добавил он.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель столкнулась с трудностями из-за конкуренции с китайскими электромобилями, отсутствия инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников.

Газета ВЗГЛЯД писала, что китайский автопром жестко выбивает с рынка японских конкурентов.