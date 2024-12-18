Стало известно о возможном уходе ряда китайских автобрендов из России в 2025 году

«РГ»: Китайские бренды автомобилей Kaiyi, SWM, Foton и Livan могут покинуть российский рынок

Tекст: Евгения Караваева

Некоторые китайские автомобильные бренды могут покинуть российский рынок в 2025 году, пишет «Российская газета». Коммерческий директор сети дилерских центров Александр Шапринский отмечает, что главной причиной ухода станет низкая доходность дилеров, что может привести к развалу дилерской сети. Это затронет в первую очередь марки с минимальной клиентской базой.

Директор департамента новых автомобилей одной из компаний Николай Иванов полагает, что среди брендов, которые могут уйти из России, находятся Kaiyi, SWM, Foton и Livan. Однако ранее заявлялось, что Livan не планирует покидать российский рынок и даже готовится к обновлению модельного ряда. Иванов также указывает на высокую конкуренцию среди китайских марок в ценовой категории от 2 до 3 млн рублей, что делает их однотипными и без явных конкурентных преимуществ.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что крупные китайские бренды останутся на рынке, в то время как более мелкие игроки с объемом продаж менее 3 тыс. автомобилей могут временно прекратить деятельность или заморозить бизнес. Ранее сообщалось о массовом закрытии автосалонов китайских брендов в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский «АвтоВАЗ» предложил увеличить утильсбор для импортных автомобилей до одного млн рублей, так как китайские автомобильные бренды занимают уже больше половины легкового авторынка страны. Китайский автопроизводитель Zeekr официально запретил поставки своих автомобилей премиум-класса в Россию. Водители такси отмечают, что китайские автомобили служат меньше европейских и корейских, вынуждая их списывать машины раньше срока и сталкиваться с проблемами в ремонте.