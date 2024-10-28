Таксисты пожаловались на низкое качество китайских автомобилей

Tекст: Ольга Иванова

Как пишет «Коммерсант», доля автомобилей из Китая в российских таксопарках составляет 70–80%. Таксисты жалуются, что китайские автомобили часто выходят из строя после 150 тыс. км пробега, что значительно меньше, чем у европейских и корейских машин, которые служат 250–300 тыс. км. Глава межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков отметил проблемы с качеством двигателей и трансмиссий китайских авто.

Аналитики утверждают, что издержки на содержание китайского кроссовера за пять лет могут превысить стоимость самого автомобиля. Однако не все таксисты недовольны: владелец таксопарка Сергей Трифонов отметил, что у его Jaecoo J7 не возникло проблем и после 50 тыс. км.

Проблемы также касаются запчастей. По данным Российского союза автостраховщиков, сроки поставок импортных запчастей выросли до 45 дней, а четверть сервисов сталкиваются с контрафактными деталями. Владелец автосервиса Роман Гуляев подчеркнул отсутствие каталогов и сложности с заказом оригинальных запчастей.

Увеличение затрат водителей на обслуживание машин может привести к росту тарифов на такси. В «Яндекс Go» планировали увеличить цены на 3-4%, но ФАС заявила об отсутствии предпосылок для этого и продолжит работу по сдерживанию цен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экспорт китайских автомобилей и оборудования в Россию в марте снизился на 15%. Власти Китая рекомендовали местным автопроизводителям пересмотреть свои инвестиционные стратегии и отказаться от вложений в проекты за рубежом, в частности в Индии, Турции и России.