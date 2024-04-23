Экзистенциальный характер нынешнего противостояния выражается не только во фронтовых новостях, в работе на победу, сострадании, боли и скорби. Он выражается и в повседневной жизни России за границами больших городов, такой, как она есть, где до сих пор живет большинство русских людей.0 комментариев
Экспорт из Китая в Россию машин и оборудования упал на 15%
РБК: Экспорт из Китая в Россию машин и оборудования в марте 2024 года упал на 15%
Прямые поставки из Китая в Россию машин, оборудования (включая электротехнику), механизмов, их частей и принадлежностей в марте 2024 года сократились на 15% по сравнению с мартом 2023 года – до 2,9 млрд долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Это, как отмечает РБК, первое снижение за 16 месяцев: последнее падение было зафиксировано в декабре 2022 года, когда экспорт упал на 11% к декабрю 2021 года.
Снижение поставок в марте произошло на фоне общего падения экспорта из Китая во все страны на 7,6% (к марту 2023 года). Однако данные показывают, что санкции все же оказали влияние: поставки товаров, наиболее чувствительных к санкционным ограничениям, снизились сильнее.
Кроме того, экспорт китайских наземных транспортных средств (легковые автомобили, грузовики, тракторы, их части и принадлежности) в Россию в марте 2024 года упал на 20% по сравнению с мартом 2023 года, – до 1,4 млрд долларов.
Несмотря на этот спад, замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил, что в целом экономическое сотрудничество с Китаем демонстрирует положительные результаты: в 2023 году двусторонняя торговля товарами выросла на 23%, достигнув исторического максимума 227,8 млрд долларов, а в январе-феврале 2024 года взаимный товарооборот увеличился на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и превысил 36,1 млрд долларов.
В Минэкономразвития предостерегают от поспешных выводов на основании месячных показателей внешней торговли с отдельными странами.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что Россия нашла способы разнообразить торговлю с Китаем.