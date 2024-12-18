Роспотребнадзор заявил о проверке рыбозавода под Калининградом из-за ботулизма

Роспотребнадзор инициировал проверку рыбозавода после случаев ботулизма в Свердловской области

Tекст: Денис Тельманов

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области инициировало проверку рыбозавода «За Родину» после сообщений о двух случаях ботулизма в Свердловской области, сообщает ТАСС. Предполагается, что заболевания были связаны с употреблением консервов «Шпроты в масле из балтийской кильки», произведенных 13 сентября 2024 года на предприятии, находящемся в городе Светлый.



«В связи с поступившей информацией о двух случаях ботулизма в Свердловской области, предположительно, связанных с употреблением в пищу рыбных консервов «Шпроты в масле из балтийской кильки» ООО «Рыбзавод «За Родину», находящегося в г. Светлый, управлением Роспотребнадзора по Калининградской области инициировано проведение внеплановой проверки в отношении предприятия», – говорится в сообщении ведомства.

По полученным данным, продукция, произведенная в указанную дату, не поступала в торговые сети Калининградской области. Управление Роспотребнадзора держит ситуацию под строгим контролем, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дорогомиловский суд Москвы поступили иски против «Самоката» и «Кухни на районе» от пострадавших от ботулизма в связи с отравлением фасолью в салате «Лобио» по ссылке. Изъяли 250 тонн продукции, которая могла вызвать ботулизм, производившее ее предприятие в Балашихе закрыли навсегда, а работу «Кухни на районе» остановили на 90 суток, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова по ссылке. Россельхознадзор выявил в сосисках микробную трансглютаминазу, которая может негативно влиять на здоровье человека и запрещена к использованию в пищевой промышленности по ссылке.

