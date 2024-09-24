Пострадавшие от ботулизма подали иски в Москве

В Москве подали иски против «Самоката» и «Кухни на районе» из-за ботулизма

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Дорогомиловский райсуд Москвы 12 сентября поступил первый иск к ООО «Умный ритейл», работающему под брендом «Самокат», сообщает РБК. Иск подан из-за отравления фасолью в салате «Лобио» от «Кухни на районе». Борис Фельдман, директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal, уточнил, что требования истцов на досудебном этапе были отклонены ответчиком, что и послужило причиной подачи иска.

Аналогичное исковое заявление подано к ООО «Локалкитчен», владеющему брендом «Кухня на районе». По словам Фельдмана, с конца августа от пострадавших поступило пять исков, ожидается регистрация дел. Всего планируется подать 30 исков, по остальным случаям удалось достичь досудебных соглашений. Юрист отметил, что на данный момент завершается претензионный этап, где идут переговоры по отдельным случаям.

Суммы исков варьируются от 250 тыс. до 2 млн рублей и зависят от множества факторов, включая утраченные заработки и оценку моральных страданий потерпевших. Все требования основываются на судебной практике по подобным делам, подчеркнул Фельдман. Также добавляется требование о взыскании штрафа в пользу потребителя в размере 50% от присужденной суммы, если суд удовлетворит исковые требования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне была зафиксирована вспышка ботулизма в Москве, Нижегородской области и Казани, в результате которой пострадали 417 человек, из них два человека скончались, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В одной из больниц Нижегородской области скончался пациент с ботулизмом, однако эта инфекция не была первопричиной его смерти. На фоне этих событий по делу о массовом отравлении фасолью производства «Кухни на районе» признаны потерпевшими 103 человека.