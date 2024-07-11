Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.0 комментариев
В России 417 человек заразились ботулизмом, из них двое умерли
Попова: В России 417 человек заразились ботулизмом, из них двое умерли
Вспышка ботулизма была зафиксирована в июне в Москве, Нижегородской области и Казани, пострадали 417 человек, из них два человека скончались, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Эта вспышка заставила страдать 417 человек, из них два человека, к сожалению, скончались», – передает РИА «Новости» ее слова.
Известно, что пострадавшие употребляли в пищу лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».
По словам главы Роспотребнадзора, фасоль, ставшая причиной заражения, была импортирована из-за рубежа.
Ранее Минздрав сообщал, что в стационарах остаются 70 человек с ботулизмом, 17 из них находятся на искусственной вентиляции легких.