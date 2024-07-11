Попова: В России 417 человек заразились ботулизмом, из них двое умерли

Tекст: Александра Юдина

«Эта вспышка заставила страдать 417 человек, из них два человека, к сожалению, скончались», – передает РИА «Новости» ее слова.

Известно, что пострадавшие употребляли в пищу лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».

По словам главы Роспотребнадзора, фасоль, ставшая причиной заражения, была импортирована из-за рубежа.

Ранее Минздрав сообщал, что в стационарах остаются 70 человек с ботулизмом, 17 из них находятся на искусственной вентиляции легких.

