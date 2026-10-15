Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.3 комментария
В России создали программу для быстрой оценки когнитивных функций
Глава Минздрава Мурашко сообщил о создании программы «Нейроэкспресс»
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о создании специализированного автономного программного обеспечения, которое позволяет за 10–12 минут оценить когнитивные функции взрослых пациентов.
В стране разработали комплекс «Нейроэкспресс» для скрининговой оценки внимания, речи, памяти и мышления, передает ТАСС.
«Чем раньше мы обнаруживаем снижение когнитивных функций, тем выше эффективность коррекции. Для этого создано специализированное программное обеспечение», – заявил Мурашко на конференции «Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований».
Он отметил, что система работает автономно и не требует присутствия специалиста. Программа формирует когнитивный профиль пациента, сравнивает результаты с возрастной нормой и готовит заключение для медицинской документации.
Кроме того, в стране планируется внедрение цифровых систем поддержки принятия диагностических решений «Стресскан». Эта программа с помощью опросов выявляет признаки депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства, суицидального риска и зависимостей, автоматически уведомляя врача о факторах опасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минздрав подтвердил полное обеспечение льготными лекарствами в 2027 году.
В прошлом месяце Мурашко рассказал о способе избежать преждевременной смерти.
Тогда глава ведомства оценил ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.