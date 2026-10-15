В России создали программу для быстрой оценки когнитивных функций

Глава Минздрава Мурашко сообщил о создании программы «Нейроэкспресс»

Tекст: Ольга Иванова

В стране разработали комплекс «Нейроэкспресс» для скрининговой оценки внимания, речи, памяти и мышления, передает ТАСС.

«Чем раньше мы обнаруживаем снижение когнитивных функций, тем выше эффективность коррекции. Для этого создано специализированное программное обеспечение», – заявил Мурашко на конференции «Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований».

Он отметил, что система работает автономно и не требует присутствия специалиста. Программа формирует когнитивный профиль пациента, сравнивает результаты с возрастной нормой и готовит заключение для медицинской документации.

Кроме того, в стране планируется внедрение цифровых систем поддержки принятия диагностических решений «Стресскан». Эта программа с помощью опросов выявляет признаки депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства, суицидального риска и зависимостей, автоматически уведомляя врача о факторах опасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минздрав подтвердил полное обеспечение льготными лекарствами в 2027 году.

В прошлом месяце Мурашко рассказал о способе избежать преждевременной смерти.

Тогда глава ведомства оценил ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.