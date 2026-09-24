Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
Минфин: На модернизацию первичного звена медицины заложено 278 млрд рублей
В проект федерального бюджета на ближайшие три года заложили почти 278 млрд рублей на развитие первичного звена российской медицины, сообщила пресс-служба Минфина.
Как указано в сообщении Минфина, в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы в сфере здравоохранения продолжится финансирование национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», передает РИА «Новости».
«Почти 278 млрд рублей планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения», – говорится в сообщении Министерства финансов.
Дополнительно средства выделят на программы лекарственного обеспечения. Финансовую поддержку получат дети с тяжелыми и редкими заболеваниями через фонд «Круг добра». Также бюджет охватит программу 14 высокозатратных нозологий и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние пять лет Россия выделила на модернизацию первичного звена медицины почти 587 млрд рублей.
Для дальнейшего развития отрасли Минздрав запланировал кардинальные изменения до 2030 года.