Минздрав России анонсировал мощный рывок в системе здравоохранения

Мурашко: Более 1 трлн рублей направят на развитие здравоохранения в России

Tекст: Елизавета Шишкова

На заседании коллегии Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о новом этапе развития здравоохранения в 2025–2030 годах, передает Telegram-канал ведомства.

Национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» станут основой для кардинальных изменений. Более 1 трлн рублей дополнительного финансирования направят на спасение жизней, снижение смертности и повышение качества медицинской помощи.

По словам министра, работа в первичном звене – основная составляющая мнения населения о системе в целом. Планируется достичь уровня удовлетворенности населения медициной не менее 55%. Для этого важны доступность записи, время ожидания, логистика и качество медицинской помощи.

Мурашко заявил, что огромные резервы повышения продолжительности, и что более важно – здоровой жизни, лежат в плоскости «здоровья общества». Реализация принятых концепций на период до 2030 года должна обеспечить снижение распространенности табакокурения и потребления алкоголя.

Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, должна вырасти до 13,6%, а число лиц с индивидуальными планами по ЗОЖ – превысить 4 млн человек. По поручению президента создан механизм получения налогового вычета для выполнивших нормы ГТО и прошедших диспансеризацию.