Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.0 комментариев
Попова: Предприятие в Балашихе, где делали вызвавшую ботулизм продукцию, закрыто навсегда
Изъято 250 тонн продукции, которая могла вызвать ботулизм. Производившее ее предприятие в Балашихе закрыто навсегда, работа «Кухни на районе» остановлена на 90 суток, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, 250 тонн продукции снято, предприятие в Балашихе закрыто навсегда, деятельность «Кухни на районе» («Локалкитчен») остановлена на 90 суток решением суда, передает РИА «Новости».
Ранее Попова рассказала, что вспышка ботулизма была зафиксирована в июне в Москве, Нижегородской области и Казани, пострадали 417 человек, из них два человека скончались.
Напомним, суд отправил гендиректора «Кухни на районе» под домашний арест после того, как клиенты сервиса были госпитализированы с заражением ботулизмом.