В российских сосисках обнаружили опасный запрещенный фермент

Россельхознадзор обнаружил в сосисках микробную трансглютаминазу и опасные растительные жиры

Tекст: Елизавета Шишкова

Специалисты Россельхознадзора выявили в сосисках российского производства опасный и запрещенный фермент – микробную трансглютаминазу, известную как «мясной клей», передает «Московский комсомолец».

Это вещество применяется для соединения мясного сырья и может вызывать проблемы с иммунной системой, нарушать работу кишечника и повышать риск развития онкологических заболеваний.

Пробы сосисок были взяты в магазинах Мордовии. Кроме того, микробную трансглютаминазу обнаружили в твороге, который поставляется в некоторые школы и кафе. Помимо этого, специалисты Россельхознадзора обнаружили в плавленых сырках и молоке ненадлежащего качества растительный жир.

В связи с выявленными нарушениями ведомство усилило лабораторный контроль. Вся информация была передана в Роспотребнадзор для дальнейшего реагирования и принятия мер.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил, что причиной массового отравления ботулизмом в Москве, Московской и Нижегородской областях, Республике Татарстан стала фасоль, используемая в салатах «Лобио». Из оборота изъяли почти 200 тонн опасной продукции, ставшей причиной ботулизма, а также прекратили действие более 100 деклараций о соответствии продукции.