Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.7 комментариев
В российских сосисках обнаружили опасный запрещенный фермент
Россельхознадзор обнаружил в сосисках микробную трансглютаминазу и опасные растительные жиры
Россельхознадзор выявил в сосисках микробную трансглютаминазу, которая может негативно влиять на здоровье человека и запрещена к использованию в пищевой промышленности.
Специалисты Россельхознадзора выявили в сосисках российского производства опасный и запрещенный фермент – микробную трансглютаминазу, известную как «мясной клей», передает «Московский комсомолец».
Это вещество применяется для соединения мясного сырья и может вызывать проблемы с иммунной системой, нарушать работу кишечника и повышать риск развития онкологических заболеваний.
Пробы сосисок были взяты в магазинах Мордовии. Кроме того, микробную трансглютаминазу обнаружили в твороге, который поставляется в некоторые школы и кафе. Помимо этого, специалисты Россельхознадзора обнаружили в плавленых сырках и молоке ненадлежащего качества растительный жир.
В связи с выявленными нарушениями ведомство усилило лабораторный контроль. Вся информация была передана в Роспотребнадзор для дальнейшего реагирования и принятия мер.
Напомним, Роспотребнадзор сообщил, что причиной массового отравления ботулизмом в Москве, Московской и Нижегородской областях, Республике Татарстан стала фасоль, используемая в салатах «Лобио». Из оборота изъяли почти 200 тонн опасной продукции, ставшей причиной ботулизма, а также прекратили действие более 100 деклараций о соответствии продукции.