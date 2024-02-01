Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.3 комментария
Главные фотографии из зоны СВО
Боевые вертолеты в спецоперации РФ играют очень важную роль – для уничтожения особо укрепленных объектов противника, сопровождения колонн на марше, прикрытия с воздуха действующих на земле подразделений. Этому способствует очень мощное вооружение, которое несут как чисто ударные Ка-52, Ми-28, Ми-35, так и многоцелевые Ми-8АМТШ (фото: Александр Река/ТАСС)
Американский БТР M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. генерал-хорунжего Марка Безручко, захваченный под Артемовском военнослужащими ремонтных подразделений 200-й гвардейской мотострелковой бригады Северного флота РФ (фото: Евгений Биятов/РИА Новости)
Российский военный во время купаний на Крещение на Краснолиманском направлении. СВО объединила под российским флагом представителей разных народов и вероисповеданий. Они делят радости и беды, свои религиозные праздники воюющие на фронте православные и мусульмане отмечают вместе, как самые близкие люди (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)
Протоиерей Николай Гвоздев совершает обряд освящения воды. Также главный священник группировки войск «Центр» привез бойцам на передовую икону «Спас Нерукотворный» (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)
Запорожская область. Гильзы, оставшиеся после боевой подготовки бойцов мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа на одном из полигонов в тыловом районе СВО (фото: Александр Полегенько/ТАСС)
Донецк. Боец подразделения ПВО Первой славянской бригады Первого армейского корпуса с собакой Белкой. Белка с 2015 года сопровождает военнослужащих на боевых заданиях. Она живет в кабине «Урала», на котором расположена зенитная установка ЗУ-23 (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
ЛНР. Боец инженерно-саперной бригады Южного военного округа во время встречи Нового года. Праздник для фронта – почти рядовой день. Бойцы собираются за столом, но не теряют бдительности. Тыл доставляет на передовую праздничные сухпаи, в которые входят кофе, чай, сладости, консервы, две палки колбасы разных видов, плавленый сыр (фото: Владимир Гердо/ТАСС)