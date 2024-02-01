ЛНР. Боец инженерно-саперной бригады Южного военного округа во время встречи Нового года. Праздник для фронта – почти рядовой день. Бойцы собираются за столом, но не теряют бдительности. Тыл доставляет на передовую праздничные сухпаи, в которые входят кофе, чай, сладости, консервы, две палки колбасы разных видов, плавленый сыр (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

Донецк. Боец подразделения ПВО Первой славянской бригады Первого армейского корпуса с собакой Белкой. Белка с 2015 года сопровождает военнослужащих на боевых заданиях. Она живет в кабине «Урала», на котором расположена зенитная установка ЗУ-23 (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

Российский военный во время купаний на Крещение на Краснолиманском направлении. СВО объединила под российским флагом представителей разных народов и вероисповеданий. Они делят радости и беды, свои религиозные праздники воюющие на фронте православные и мусульмане отмечают вместе, как самые близкие люди (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)

Боевые вертолеты в спецоперации РФ играют очень важную роль – для уничтожения особо укрепленных объектов противника, сопровождения колонн на марше, прикрытия с воздуха действующих на земле подразделений. Этому способствует очень мощное вооружение, которое несут как чисто ударные Ка-52, Ми-28, Ми-35, так и многоцелевые Ми-8АМТШ (фото: Александр Река/ТАСС)

Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.

Что скрывается за верой МВФ в рост российской экономики МВФ неожиданно поверил в российскую экономику даже больше, чем российские ведомства. Фонд более чем вдвое повысил свой прогноз по росту нашей экономики на 2024 год, причем в самом начале года. В прошлом году МВФ не был таким оптимистичным. Что все это может значить? Подробности Перейти в раздел

Украину отвергла даже Гаага Международный суд в Гааге, вокруг которого украинская власть выстроила культ, отверг почти все обвинения Киева в адрес Москвы, включая ключевые из них, которые касаются донбасского ополчения, прав человека в Крыму и крушения «Боинга» рейса МН17. Причем объявила об этом украинцам американка, что усилило в Киеве ощущение «зрады». Подробности Перейти в раздел

Что означает наступление российских войск в Харьковской области «Освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», заявляет Минобороны России. Перед нами не просто взятие какой-то деревни: российские войска взламывают линии соприкосновения, которые не двигались в течение года. Россия создает в Харьковской области новую стратегическую ситуацию, угрожающую расчленением украинской обороны вплоть до Донецкой агломерации. Подробности Перейти в раздел

Новый законопроект о мобилизации взбесил украинских националистов В Раду повторно внесли скандальный законопроект о мобилизации. В нем сохранилось главное нововведение по снижению призывного возраста, а также жесткие ограничения для уклонистов и выехавших граждан. В чем еще заключаются особенности этого законопроекта и какие выводы из него стоит сделать России? Подробности Перейти в раздел

К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности Перейти в раздел

Как нам наказать Эквадор Власти Эквадора все-таки передадут российскую военную технику, которая есть в их распоряжении, властям США. Ранее в Москве предупреждали, что это противоречит договоренностям с Эквадором, который еще недавно был ее союзником. Эквадорцы и сейчас не совсем враги. Скорее, жертвы интриг Вашингтона.

Мобилизация на Украине: новые правила На фоне слухов о скорой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного правительство Украины внесло в Верховную раду исправленный законопроект о массовой мобилизации. Наиболее одиозные пункты из него как будто бы убрали, но на самом деле только замаскировали. «Войну до последнего украинца» никто не отменял.

Венгры и румыны хотят по куску Украины Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям? Перейти в раздел