По делу об убийстве генерала Кириллова задержан гражданин Узбекистана.

Ценный иностранный специалист был завербован украинскими спецслужбами. Прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство и разместил его на электросамокате.

В арендованной машине каршеринга иностранный специалист установил камеру видеонаблюдения. Видео оттуда транслировалось в Днепропетровск.

За убийство русского генерала трудовому мигранту обещали 100 тыс. долларов. Кинули, конечно же.

Итак, за один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство Кириллова.

При этом, как мы все понимаем, вербовочный потенциал в этой схеме бесконечный. Мигрантов много, отношение к русским и России у многих из них, скажем там, не самое толерантное. В том числе потому, что с детства они читали в учебниках про ужасы русской оккупации их страны. Все это сотни раз говорилось, писалось. Наше миграционное законодательство очень сильно отстает от реалий жизни. А принятых изменений явно недостаточно.

Теперь у нас есть развалины Сирии, на которых обитают боевики из Средней Азии. Вот как могут использовать этих людей западные спецслужбы? Учитывая тот факт, что украинская армия не смогла добиться успеха, а российская антигосударственная оппозиция не смогла раскачать Россию изнутри?

На кого логично будут делать ставку вербовщики?

Понятно, что и с этой угрозой справимся. Как когда-то на Северном Кавказе зачистили террористическое подполье. Только чтобы справиться, надо точно принять реалии и понять, что есть процессы и явления, представляющие угрозу для страны сами по себе. Бесконтрольная (не миграция вообще, а именно бесконтрольная) трудовая миграция и этнические анклавы относятся к таковым.

Почему в Южной Корее много трудовых мигрантов из Средней Азии, а терактов нет? И анклавов, и криминальной активности? А потому что наниматель отвечает за мигранта от и до – деньгами и уголовной ответственностью.

Норма прибыли и доходы бизнеса не могут быть важнее безопасности государства. Это пора понять многим.

Источник