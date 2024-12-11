Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.8 комментариев
В Абхазии заявили, что Россия пока не ответила на запрос по соцвыплатам
Российское правительство пока не реагировало на письмо Абхазии о возобновлении софинансирования зарплат и соцвыплат, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба.
Пока не получено никакой реакции на письмо, адресованное председателю российского правительства Михаилу Мишустину, сказал Бганба ТАСС.
Он также отметил, что у Абхазии нет текущих контактов с российским правительством или сопредседателем российско-абхазской межправкомиссии.
Ранее власти Абхазии обратились к правительству России с просьбой разморозить софинансирование заработных плат и социальных выплат в республике.