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    17 декабря 2024, 08:48 • Экономика

    Индия спешит заключить с Россией историческую сделку по нефти

    Индия спешит заключить с Россией историческую сделку по нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Индия готова заключить с Россией долгосрочный контракт на поставку значительного объема нефти. Причем она хочет это сделать как можно быстрее. Такая спешка может говорить о том, что Индия ставит на скорое завершение конфликта на Украине и снятие европейских санкций. Почему сделка может стать исторической?

    Россия и Индия уже подписали или готовятся подписать долгосрочный нефтяной контракт, который уже окрестили историческим. Действительно, до 2022 года Россия вообще не торговала нефтью с Индией, а теперь она – главный ее поставщик в страну. Россия поставляет порядка 2 млн баррелей в сутки в Индию морским транспортом и обеспечивает порядка 40% от всего импорта нефти в страну.

    Источники Reuters ранее заявили, что сделка уже подписана – между «Роснефтью» и индийским нефтеперерабатывающим комплексом Reliance в западном штате Гуджарат. Это один из крупнейших НПЗ в мире. И поставки по нему начнутся уже с января 2025 года.

    Однако газета Business Standard со ссылкой на свои источники уверяет, что сделка еще не подписана, но правительство Индии планирует ускорить заключение долгосрочного соглашения о закупке нефти у России к следующему финансовому году, который начнется в апреле 2025 года. В обсуждении участвуют объединенные группы государственных нефтеперерабатывающих компаний, которые в ближайшее время должны активизировать переговоры с Россией. Официально стороны хранят молчание.

    Источники Reuters даже назвали параметры сделки. Соглашение заключено на 10 лет на поставку около 500 тыс. баррелей в сутки. Большую часть поставок составит нефть марки Urals, которая будет продаваться на три доллара дешевле котировок сорта Dubai на следующий год. Впрочем, цены и объемы поставок будут пересматривать ежегодно. Если исходить из сегодняшних цен, то стоимость контракта составит 13 млрд долларов в год, а за 10 лет речь может идти, грубо говоря, о 130 млрд долларов.

    Эта сделка может стать крупнейшей по нефти для России. «500 тыс. баррелей в сутки – это порядка 15% текущего российского морского экспорта сырой нефти и соответствует почти 0,5% от мирового предложения жидких углеводородов», – говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

    «Если Индия идет на долгосрочную сделку и спешит быстрее ее заключить, значит она ощущает, что история с Украиной и противостоянием с коллективным Западом близка к развязке.

    Если Трампу удастся прекратить боевые действия, то европейские санкции могут быть сняты, и это значит восстановление поставок нефти из России в Европу, а Индия, наоборот, лишится этих объемов», – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Главное, для Дели в сделке – это закрепить за собой поставки на льготных условиях, то есть с определенным дисконтом, считает эксперт. По его мнению, размер дисконта – это ключевой момент, вокруг которого будет идти торг с обеих сторон.

    «Российская сторона тоже будет рассматривать сценарий нормализации отношений с Европой и появления возможности продавать российскую нефть дороже европейским потребителям», – говорит Юшков.

    Впрочем, риски есть для обеих сторон, так как когда закончится вооруженный конфликт на Украине и когда будут отменены западные санкции – это неизвестные переменные. «Но если бы у Индии не было факта ожидания окончания вооруженного конфликта на Украине, то и обсуждения долгосрочной сделки не было бы», – уверен эксперт ФНЭБ.

    Что касается контрактной цены и дисконта, то, скорее всего, цена будет привязана к эталонным сортам нефти с дисконтом на какое-то количество долларов. Возможна более сложная схема, когда дисконт зависит от того, в каком ценовом коридоре торгуется эталонная марка нефти, не исключает Юшков.

    «Такой долгосрочный контракт с одной из крупнейших энергетических компаний подразумевает, что Индия, несмотря на санкционное давление, рассчитывает на многолетнее сотрудничество с российскими нефтяниками. Это особенно важно для «Роснефти», учитывая развитие проекта «Восток Ойл», – считает Кауфман.

    До 2022 года Россия практически не поставляла нефть в Индию. Впервые поставки начались весной 2022 года, и с каждым месяцем резко росли. Поэтому когда в декабре 2022 года вступили в силу санкции ЕС против российской нефти, мы уже успели наладить логистику и поставки больших объемов в Индию.

    «Почему России удалось так быстро и успешно переключиться на индийский рынок в 2022 году? Потому что на побережье Индии к тому времени уже было построено много нефтеперерабатывающих заводов и уже был успешный бизнес. Индийские НПЗ покупали ближневосточную нефть (сначала крупнейшим поставщиком был Ирак, потом Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты), перерабатывали ее и продавали нефтепродукты на внешние рынки. Только часть переработанной нефти отгружалась на внутренний рынок. Теперь индийские НПЗ перерабатывают российскую нефть, потому что она продается с дисконтом к Brent, и зарабатывают еще больше на продаже нефтепродуктов из российской нефти», – напоминает Игорь Юшков.

    Причем Индия продает свои нефтепродукты, сделанные из российской нефти, на многие рынки – как в Евросоюз, так и в Британию и даже в США. Ни одни санкции такой схемы не запрещают.

    «Индийские нефтепродукты частично заместили наши нефтепродукты на европейском рынке. Причем в Европе многие НПЗ стоят теперь недозагруженными, потому что дешевле купить нефтепродукты в Индии, сделанные из российской нефти, чем загружать собственные НПЗ»,

    – говорит Юшков.

    Раньше были проблемы с тем, что наши продавцы нефти не могли вывести рупии со счетов индийских банков, которыми расплачивались индийские покупатели. При этом тратить такой объем рупий нам не на что – Россия мало закупает индийских товаров.

    Однако, по заявлениям Центробанка, эта проблема решается исключением торговли в рупиях и переходом на продажу российской нефти Индии за юани, гонконгские доллары или дирхамы.

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