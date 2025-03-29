Tекст: Александра Юдина

Он отметил, что эта мера станет ответом на продолжение атак киевским режимом на энергетические объекты на территории России, передает РИА «Новости».

Шеремет подчеркнул, что Россия соблюдает договоренности с США об отказе от ударов по украинским объектам, в то время как Киев продолжает агрессивные действия.

Депутат добавил, что энергетическое перемирие может быть сохранено, если США предпримут шаги для контроля над Киевом.

Однако Россия не будет продолжать соблюдение договоренностей в одностороннем порядке, если Киев продолжит свои атаки, сказал он, добавив, что Зеленский демонстрирует миру противоречия между словами о мире и действиями.

В России заявили о праве не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае нарушений со стороны ВСУ.

В пятницу ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области с использованием американских реактивных снарядов HIMARS. В результате сильного возгорания объект был фактически уничтожен.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что одна из главным проблем Украины заключается в большом влиянии на власть людей неонацистских взглядов.