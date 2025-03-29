То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
В России заявили о возможности выхода из энергоперемирия из-за действий Киева
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Россия может выйти из энергетического перемирия, если киевский режим продолжит атаки на энергетические объекты страны, несмотря на договоренности с США.
Он отметил, что эта мера станет ответом на продолжение атак киевским режимом на энергетические объекты на территории России, передает РИА «Новости».
Шеремет подчеркнул, что Россия соблюдает договоренности с США об отказе от ударов по украинским объектам, в то время как Киев продолжает агрессивные действия.
Депутат добавил, что энергетическое перемирие может быть сохранено, если США предпримут шаги для контроля над Киевом.
Однако Россия не будет продолжать соблюдение договоренностей в одностороннем порядке, если Киев продолжит свои атаки, сказал он, добавив, что Зеленский демонстрирует миру противоречия между словами о мире и действиями.
В России заявили о праве не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае нарушений со стороны ВСУ.
В пятницу ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области с использованием американских реактивных снарядов HIMARS. В результате сильного возгорания объект был фактически уничтожен.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что одна из главным проблем Украины заключается в большом влиянии на власть людей неонацистских взглядов.