Блогер Апачев пришел в полицию с признанием вины за вандализм в Судже

Блогер Апачев признал вину за вандализм в Судже и сдался полиции

Tекст: Вера Басилая

Блогер Аким Апачев, также известный как Гасанов, добровольно явился в полицию и признал свою вину за вандализм в Судже. Он сообщил, что готов нести ответственность за свои действия и уже дал показания по делу, передает канал «360».

Апачев обратился к временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну с предложением примирения. Блогер напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял о необходимости восстановления памятников в Курской области после оккупации ВСУ.

«Хочу предложить Александру Хинштейну свою посильную помощь в этом вопросе. Понимаю, что накал страстей между нами был высок, но мы все делаем одно дело и работаем на благо России», – заявил Апачев.

Блогер подчеркнул свое теплое отношение к Курской области и объяснил, что приехал в Суджу с благими намерениями.

«Сожалею, что выбрал неверную лексическую форму выражения своей поддержки. И еще раз извиняюсь перед теми местными жителями, чьи чувства задел», – добавил он.

Ранее российский боксер Александр Поветкин возмутился вандализмом блогера и рэпера Акима Апачева в Судже.

Рэпер извинился перед жителями Курской области за свои граффити, объяснив, что его целью было поддержать военнослужащих.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что извинения Апачева не освобождают его от ответственности за административное правонарушение.

