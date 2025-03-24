Блогер Апачев принес извинения за граффити в Судже

Tекст: Ольга Иванова

Апачев отметил в Telegram-канале, что не хотел никого обидеть, а его работы были направлены на поддержку бойцов, которые проходят через город и видят украинские граффити.

«Дорогие жители Курской области и Суджи, никого не хотел обидеть своими граффити. Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте, ездят через город и видят огромное количество украинских граффити. Поэтому моя задача была обозначить наше присутствие в первую очередь», – сказал Апачев в своем обращении.

Апачев также отметил, что некоторые СМИ неверно интерпретировали его действия, приписывая ему назначение стрелок женщинам. По его словам, недоброжелатели пытаются использовать сложившуюся ситуацию против него.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что блогер и рэпер Аким Апачев будет оштрафован за вандализм в Судже. Он назвал «наглой провокацией» граффити Апачева.

Позже российский боксер Александр Поветкин, уроженец Курска, возмутился вандализмом блогера и рэпера Акима Апачева в Судже, а также его хамством в адрес местных жителей.