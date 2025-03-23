Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже

  • Новость часаРоссийская делегация прибыла в Эр-Рияд для консультаций с США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бербок готовят возмутительно почетную ссылку
    Политолог: Перфораманс посла Канады на Пискаревском кладбище стал итогом героизации нацизма
    СМИ: Трамп поставил под вопрос судьбу военного хаба в Жешуве
    Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, обжаловала приговор в ЕСПЧ
    В США поделились ожиданиями от переговоров с Россией в Эр-Рияде
    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине
    Уиткофф: В ЕС начали понимать, что Путин не стремится захватить Европу
    Стармер призвал Европу «не чесать головы» в случае мира на Украине
    Хинштейн назвал «наглой провокацией» граффити Апачева в Судже (фото)
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Наступление мира не даст России расслабиться

    Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространенному стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    23 комментария
    23 марта 2025, 22:47 • Новости дня

    Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже

    Tекст: Антон Антонов

    Российский боксер Александр Поветкин, уроженец Курска, возмутился вандализмом блогера и рэпера Акима Апачева в Судже, а также его хамством в адрес местных жителей.

    «Как курянин и почетный гражданин Курской области возмущен ситуацией с блогером Апачевым и его «творчеством» в Судже», – заявил Поветкин в Telegram.

    Поветкин счел недопустимым «изрисовывать стены» в Судже «матерными граффити, а потом провоцировать местных жителей, чтобы те приехали в простреливаемую зону и закрасили рисунки». Еще сильнее его возмутили попытки Апачева «забивать стрелки местным жителям, да к тому же женщинам», которые критиковали действия рэпера.

    Поветкин выразил поддержку врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, а также бросил «вызов» Апачеву. «Если такой смелый, приезжай и попробуй выстоять хотя бы секунд 30», – заявил Поветкин.

    По его словам, он готов «объяснить» рэперу, как следует вести себя по отношению «к месту, где гибли наши люди и где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей». «А забивать встречи для разборок с женщинами – удел трусов и слабаков», – заявил боксер.

    Тем временем сам Апачев опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, обращаясь к жителям Курской области, что «никого не хотел обидеть своими граффити». Он заявил, что таким образом пытался «поддержать» российских военных, которым приходится видеть в городе большое число украинских граффити. Он также отвергает заявления о «стрелках» женщинам.

    При этом он также написал сообщение, в котором связал критику в свой адрес с тем, что против него якобы «отрабатывается методичка».

    Напомним, Хинштейн заявил, что Апачев будет оштрафован за вандализм в Судже. Апачев обошел запрет оперативного штаба на въезд в приграничные районы области, где занимался порчей имущества, заявил Хинштейн. Также врио губернатора отметил, что от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные и исписанные матом стены, поступила справедливая реакция. Однако на нее был дан хамский ответ со стороны музыканта

    23 марта 2025, 08:15 • Новости дня
    Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным

    Одесское подполье заявило о готовности выявлять дислокации французских военных

    Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным
    @ Michael Runkel/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одесское подпольное движение «Stop Grave» объявило о намерении выявлять позиции французских сил в случае их прибытия в регион, что, по их словам, станет возможным из-за слабой деятельности СБУ.

    Как сообщает РИА «Новости», пророссийское подполье в Одессе заявило о готовности противодействовать французским военным в случае их прибытия в город. Представитель движения «Stop Grave» отметил, что их сеть будет задействована для выявления мест дислокации солдат, если они будут направлены в Одессу. Он подчеркнул, что из-за слабой активности местного отделения СБУ, которое сосредоточено на малом криминале, их действия могут быть успешными.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien выразил намерение европейских стран направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Он заявил о планах отправить несколько тысяч военнослужащих в ключевые районы для реализации программ подготовки и демонстрации поддержки.

    Представитель одесского подполья скептически отнесся к заявлениям Макрона, отметив, что изначально речь шла о 30 тыс. человек, затем число уменьшилось до 10 тыс. Он добавил, что такие заявления направлены на срыв мирных переговоров, и выразил соболезнования иностранным наемникам, которые могут прибыть в Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило о взрывах на тренировочной базе ВСУ в Одесской области. Также поразили судно с британскими наемниками ВСУ в Одессе. Подполье также сообщило о ликвидации цеха по изготовлению масксетей для ВСУ в Одессе.

    Коментарии (18)
    23 марта 2025, 02:51 • Новости дня
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области украинские войска оказались в критическом положении, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

    В интервью Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что вооруженные силы Украины в регионе «окружены». «Это факт», – приводит его слова РБК.

    Он подчеркнул, что ВСУ оказались «в ловушке». Как заявил Уиткофф, речь идет о «серьезной ситуации на поле боя».

    Напомним, Уиткофф заявил, что США считают статус регионов, присоединившихся к России, центральным вопросом в конфликте на Украине. Также Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

    Коментарии (6)
    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    Коментарии (0)
    23 марта 2025, 11:47 • Новости дня
    Times заявила о риске украинского «общества автоматов Калашникова» для Европы
    Times заявила о риске украинского «общества автоматов Калашникова» для Европы
    @ Teun Voeten/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине усилилась необходимость принятия закона о праве на ношение оружия после начала СВО, так как страна стала крупнейшим импортером оружия, пишет The Times.

    На Украине после начала российской военной операции резко возросла необходимость принятия закона, регулирующего право граждан на ношение оружия, передает РБК со ссылкой на The Times. В настоящее время Украина остается единственным государством в Европе, где использование огнестрельного оружия не регулируется законом. На фоне продолжающихся боевых действий страна стала крупнейшим импортером оружия в мире.

    Эксперты бьют тревогу, предупреждая, что без законодательного регулирования Украина может превратиться в «общество автоматов Калашникова». Координатор полевой сети Украины для Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью Федор Сидорук подчеркнул, что на данный момент никто не знает точное количество оружия, находящегося на территории страны. Он занимается исследованием и сбором данных о численности и местоположении огнестрельного оружия.

    Брайан Ли, эксперт по торговле оружием в Восточной и Западной Европе, выразил обеспокоенность тем, что произойдет с оружием после окончания боевых действий. Ли отметил, что на Украине отсутствует закон, который бы регулировал вопросы демобилизации, разоружения и интеграции ветеранов в общество. Он добавил, что близлежащие Балканы предоставляют легкодоступные транзитные маршруты для поставок оружия в Западную Европу. По его словам, даже если небольшое число украинских ветеранов будут вовлечены в организованную преступность, это может оказать серьезное влияние на правопорядок в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа выразила обеспокоенность по поводу контрабанды оружия с Украины. Киев выразил недовольство публикацией Financial Times о контрабанде оружия с Украины. Украина направит иностранное оружие против Запада.


    Коментарии (6)
    23 марта 2025, 14:26 • Новости дня
    Стармер призвал Европу «не чесать головы» в случае мира на Украине
    Стармер призвал Европу «не чесать головы» в случае мира на Украине
    @ Rick Gold/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Британии Кир Стармер подчеркнул важность наличия у Европы плана действий на случай заключения мирного соглашения на Украине, отметив, что ожидание мира без плана недопустимо.

    Европа должна заранее подготовить план действий на случай заключения мирного соглашения на Украине, сообщает РБК. Премьер-министр Британии Кир Стармер в интервью The New York Times заявил, что нельзя ждать заключения сделки и только потом думать, что делать. «Как нам убедиться, что у нас есть план, который можно реализовать в случае заключения сделки? Мы не можем ждать сделки, а потом сказать: »Хорошо« и начать чесать головы», – сказад Стармер.

    По мнению премьера, Европе необходимо играть ключевую роль в обеспечении безопасности на Украине, поскольку он не доверяет президенту Владимиру Путину. Стармер выразил уверенность, что без мер безопасности соглашение будет нарушено. Также премьер отметил усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию, подчеркнув, что Трамп стремится к миру и предан НАТО.

    Стармер заявил, что пора перейти от обсуждений к конкретным действиям по укреплению европейской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны предложили отправить на Украину «миротворцев» из Азии и Южной Америки, чтобы стабилизировать ситуацию. Британия и Европейский союз намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Британия не играет роли в переговорах по Украине и не может предъявлять требования России.

    Коментарии (8)
    23 марта 2025, 13:43 • Новости дня
    Минобороны сообщило о тяжелых потерях ВСУ на Курском направлении

    Минобороны: ВСУ потеряли более 190 боевиков на Курском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате боевых действий на Курском направлении украинские силы потеряли более 190 военнослужащих и значительное количество техники, сообщили в Минобороны России.

    Как передает РИА «Новости», Министерство обороны России сообщило о значительных потерях Вооруженных сил Украины на Курском направлении. За сутки украинская сторона лишилась более 190 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, 16 автомобилей, пяти артиллерийских орудий, шести минометов, пусковой установки реактивной системы залпового огня и двух складов боеприпасов.

    По данным Минобороны, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 69 510 военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты и 289 бронетранспортеров. Источник в российской группировке «Север» сообщил, что украинская бронетехника не доходит до Курской области, так как уничтожается на подъездах к госгранице в Сумской области. Операторы беспилотных летательных аппаратов следят за дорогами, по которым ранее передвигались украинские силы, и артиллерия России нацелена на эти маршруты.

    Согласно сводке Минобороны РФ, российская группировка «Север» нанесла удары по формированиям украинских бригад в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, отразив четыре контратаки ВСУ. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у двадцати населенных пунктов в Сумской области Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области. Женщина получила ожоги в результате атаки беспилотника на Курскую область. ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на Курском направлении.

    Коментарии (0)
    23 марта 2025, 16:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине

    Политолог Ткаченко: ЕС пытается вбить клин между РФ и КНР темой использования китайских миротворцев на Украине

    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Активизация диалога России и США, а также намерения Дональда Трампа развязать вторую торговую войну с КНР толкают Пекин к наращиванию связей с Европой. Теоретически, ЕС может воспользоваться этим для разрушения отношений России и Китая, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее немецкие СМИ сообщили, КНР якобы обсуждает с ЕС размещение военных в составе миротворческого контингента на Украине.

    «Заметка Welt может быть попыткой ЕС рассорить Россию и Китай. Однако не стоит исключать, что подобные консультации между Пекином и Брюсселем действительно проводятся на случай постепенного урегулирования конфликта на Украине», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, Китай несколько лет пытался продвигать собственные мирные инициативы по конфликту на Украине. Многие предложения Поднебесной казались России в целом приемлемыми. Однако возможная нормализация диалога Москвы и Вашингтона отвела усилия Пекина на второй план», – рассуждает он.

    «Поэтому для КНР было бы логично присоединиться к намерениям ЕС разместить на Украине миротворческий контингент, чтобы остаться в фарватере дипломатического урегулирования конфликта», – акцентирует эксперт.

    «Однако Москва в рамках СВО стремится исключить появление на территории Украины зарубежных войск и их инфраструктуры. Поэтому возможные действия Пекина могут оказаться для нас непонятными», – добавляет он.

    «Но и Китай сейчас находится в противоречивом положении. Россия долгое время была единственной великой державой, с которой КНР поддерживала стабильные контакты. Активизация диалога Москвы и Вашингтона создает для Китая необходимость нарастить связи с Европой. Это же диктуют и намерения Трампа развязать против Пекина вторую торговую войну», – полагает собеседник.

    «С другой стороны, ЕС не желает переводить отношения с КНР в дружественное русло. Глава Еврокомиссии Урсула фон деря Ляйен продолжает использовать в своей риторике антикитайские заявления. Поэтому для Брюсселя вопрос привлечения военного контингента из Китая может быть лишь инструментом разрушения отношений Москвы и Пекина. Нашим дипломатам необходимо об этом помнить», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что Китай якобы обратился к ЕС с готовностью разместить собственных военных в составе европейского миротворческого контингента на Украине. Как сообщает немецкое издание Welt, речь идет о «коалиции желающих», о необходимости создании которой заявил британский премьер Кир Стармер.

    Отмечается, что подобный шаг способен «потенциально способствовать приему Россией миротворцев». Несмотря на это, представитель «дипломатических кругов» в Брюсселе все равно называет данный вопрос «деликатным». Таким образом, в настоящий момент в ЕС до сих пор проверяется желательность участия КНР в инициативе.

    Напомним, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. Уже тогда Стармер подчеркнул, что объединение будут возглавлять Британия и Франция. Планируется, что первый съезд участников формата состоится уже в ближайшее время.

    До этого гонконгская газета South China Morning Post писала, что КНР может отправить миротворческий контингент на Украину, если это будет необходимо после достижения договоренности о прекращении огня. Как отмечал Чжоу Бо, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии китайского Университета Цинхуа и бывший полковник армии страны, данный шаг будет возможным, если в состав коалиции войдут другие государства, не являющиеся членами НАТО.

    Коментарии (8)
    23 марта 2025, 01:47 • Новости дня
    Президент Чехии признал отсутствие предпосылок для успеха ВСУ

    Президент Чехии Павел заявил об отсутствии предпосылок для успеха ВСУ еще до «контрнаступления» 2023 года

    Президент Чехии признал отсутствие предпосылок для успеха ВСУ
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Перед началом «контрнаступления» ВСУ в 2023 году Украина уже не имела предпосылок для успеха, нужно как можно быстрее создать условия для прекращения огня, заявил президент Чехии Петр Павел.

    «Два года назад, перед тем как Украина начала большое контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха, ведь для успешного наступления, согласно военной теории, необходимо соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России», – приводит слова Павела РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Как отметил Павел, «было вполне очевидно», что ВСУ не добьются желаемых результатов. При этом Павел подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины, чтобы она могла удерживать свои территории и «не потерять больше ничего». Он подчеркнул, что требуется «как можно быстрее создать условия для прекращения огня, а в дальнейшем и мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Павел посетил Одессу, ранее он посещал страну вскоре после своей инаугурации в 2023 году.

    В сентябре президент Чехии предсказал, что Россия сохранит контроль над новыми регионами предсказал. В ноябре сообщалось, что он разрешил служить 60 гражданам своей страны в ВСУ. В марте Павел предложил инициативу по созданию коалиции стран для поддержки мира на Украине, подчеркнув, что мирное соглашение без учета условий Киева будет означать капитуляцию.

    Коментарии (36)
    23 марта 2025, 07:57 • Новости дня
    Ульянов сыронизировал над финансированием ЕС «независимых украинских СМИ»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в том, что в ЕС понимают значение слова «независимый», собираясь финансировать «независимые украинские СМИ».

    Ульянов указал, что ЕС намерен расширить финансирование «независимых украинских СМИ». Речь идет о 10 млн евро. «Интересно, а как в Евросоюзе понимают значение слова «независимый»?» – заявил он в Telegram.

    Напомним, сообщалось, что девять из десяти украинских СМИ прямо зависят от иностранного финансирования, основным донором для них было Агентство США по международному развитию (USAID). На Украине из-за прекращения программ поддержки USAID под угрозой закрытия оказалось более половины всех СМИ, включая значительное количество региональных изданий.


    Коментарии (5)
    23 марта 2025, 07:32 • Новости дня
    Над регионами России ночью перехвачено и уничтожено 59 украинских дронов
    Над регионами России ночью перехвачено и уничтожено 59 украинских дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО в течение ночи над российскими регионами перехвачено и уничтожено 59 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Больше всего дронов перехватили над Ростовской областью, там уничтожено 29 БПЛА; еще 20 – над территорией Астраханской области. По три беспилотника сбили над Воронежской и Волгоградской областями, два – над Крымом. Кроме того, по одному БПЛА нейтрализовано над территорией Курской и Саратовской областей, сообщило Минобороны в Telegram.

    Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что массированная атака БПЛА была направлена на Миллеровский, Морозовский, Каменский, Тарасовский, Шолоховский и Неклиновский районы. В Тарасовском районе повреждения получил частный дом.

    Напомним, на трассе Морозовск – Цимлянск в Ростовской области беспилотником был атакован автомобиль. В результате атаки БПЛА машина загорелась, находившийся в ней человек погиб.

    Коментарии (2)
    23 марта 2025, 04:23 • Новости дня
    Российские войска расширили зону контроля у Оскольского водохранилища

    Российские войска продвинулись вдоль Оскольского водохранилища в Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска продвинулись вдоль Оскольского водохранилища в направлении Богуславки в Харьковской области, расширив зону контроля, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За истекшую неделю наши войска незначительно продвинулись вдоль Оскольского водохранилища по направлению Богуславки», – приводит слова Марочко ТАСС.

    По его словам, после значительного рывка, осуществленного на прошлой неделе, основной задачей войск стало закрепление и удержание достигнутых позиций. Марочко также подчеркнул, что российские силы немного увеличили свою зону контроля в данном районе, «именно непосредственно возле населенного пункта Богуславка». Бои ведутся «непосредственно в этом населенном пункте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта российские войска успешно прорвали оборону ВСУ у Загрызова и закрепились на новых позициях вдоль Оскольского водохранилища, начав подготовку к дальнейшему продвижению. Позднее российские военнослужащие успешно выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Загрызово.

    Коментарии (0)
    23 марта 2025, 15:06 • Новости дня
    Киев завершил отопительный сезон для экономии газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевские власти завершат отопительный сезон с 24 марта для экономии газа, учитывая прогнозы синоптиков о стабильном потеплении, при этом температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 3 до плюс 8 градусов.

    Как сообщает ТАСС, мэр Киева Виталий Кличко объявил о завершении отопительного сезона в столице Украины с 24 марта. Это решение было принято с целью экономии природного газа и основываясь на прогнозах синоптиков о стабильных потеплениях. Кличко отметил, что центральная система теплоснабжения Киева является крупнейшей на Украине и одной из крупнейших в Европе.

    Это решение позволит отключить теплоснабжение жилых домов на несколько дней раньше, чем в прошлом году, когда отопительный сезон завершился 28 марта.

    Синоптики прогнозируют на понедельник в Киеве дождь и сильный ветер, при этом дневная температура воздуха составит плюс 11 градусов, а ночная плюс 6 градусов. В течение недели ночная температура ожидается в пределах от плюс 3 до плюс 8 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинцев призвали экономить электричество из-за дефицита энергии в стране, а министр энергетики Украины заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России. Сообщалось, что Украина тянет за собой в энергетическую яму всю Европу.

    Коментарии (0)
    23 марта 2025, 13:03 • Новости дня
    Bloomberg: США рассчитывают на перемирие на Украине к Пасхе

    Bloomberg сообщил о надежде США на перемирие на Украине к Пасхе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США надеялись достичь перемирия на Украине к 20 апреля, но разногласия могут сдвинуть сроки, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    США рассчитывают на достижение перемирия на Украине к 20 апреля, в день, когда Пасху отмечают православные и католические христиане, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Однако сроки могут быть изменены из-за значительных разногласий между сторонами конфликта.

    Источники агентства отметили, что президент США Дональд Трамп осознает необходимость приемлемого для Украины соглашения и не готов к значительным уступкам России. Долгосрочные мирные договоренности, по их мнению, могут быть связаны с личной встречей Трампа и президента России Владимира Путина, которая на данный момент маловероятна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал от Дональда Трампа о желании восстановить двусторонние отношения, и российский президент проявил взаимность в этом вопросе. Швейцария захотела поучаствовать в контроле прекращения огня на Украине. Запад предложил отправить на Украину «миротворцев» из Азии и Южной Америки.

    Коментарии (11)
    23 марта 2025, 11:07 • Новости дня
    Российская ПВО сбила украинский БПЛА над Крымом

    Минобороны России сообщило об уничтожении украинского БПЛА в небе над Крымом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны России.

    Как передает РИА «Новости», российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, который находился над территорией Крыма. В Министерстве обороны России сообщили, что это произошло 23 марта около восьми часов утра по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 23 марта над регионами России были перехвачены и уничтожены 59 украинских дронов, в том числе один беспилотник над Крымом, а ранее сообщалось, что над Крымом было уничтожено три украинских беспилотника.

    Коментарии (2)
    22 марта 2025, 23:41 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве звучит воздушная тревога, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    «В Киеве слышны взрывы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    Кроме того, сообщается о взрывах в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также произошли в районе водохранилища в Киевской области Украины.

    Коментарии (0)
    23 марта 2025, 04:52 • Новости дня
    Швейцария захотела поучаствовать в контроле прекращения огня на Украине

    Глава МИД Швейцарии Кассис заявил о готовности страны помочь в организации наблюдения за прекращением огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Если на Украине удастся добиться перемирия, то Швейцария готова содействовать организации миссий по наблюдению за режимом прекращения огня, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

    Кассис отметил, что лучшим сценарием было бы прекращение огня и начало мирных переговоров. «Здесь мы как Швейцария могли бы внести свой вклад. Или через поддержку восстановления Украины или через ОБСЕ, председателем которой мы будем в 2026 году – например, с помощью (организации) наблюдательных миссий или миссий по наблюдению за режимом прекращения огня», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Aargauer Zeitung.

    Кассис также подчеркнул, что Швейцария могла бы использовать свой традиционный дипломатический механизм, организовав секции интересов России и Украины в Москве и Киеве при своих дипломатических представительствах.

    Он, однако, уклонился от ответа о возможности отправки швейцарских миротворцев на Украину, объясняя это сложностью вопроса из-за швейцарского «нейтралитета». Министр отметил участие швейцарских солдат в миротворческих миссиях в Косово, но не стал прогнозировать аналогичное участие на Украине.

    Швейцария готова выступить дипломатическим посредником и оказывать гуманитарную помощь в случае заморозки или эскалации конфликта, добавил Кассис. Он также отметил, что Берн поддерживает регулярные контакты с США и Россией и положительно оценил договоренности об остановке на 30 дней ударов по энергетической инфраструктуре обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия заявила, что готова выступить в роли посредника и предложить свою территорию для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала сигналов о готовности начать переговоры от Брюсселя.

    В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на продолжающиеся удары Украины по энергетическим объектам России. МИД выступил с жестким предупреждением Киеву: Москва оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный, в случае новых попыток нанести удар по российским энергетическим объектам.

    Коментарии (6)
    Главное
    Пушков раскрыл новые цели США в отношении Украины
    Минобороны сообщило о тяжелых потерях ВСУ на курском направлении
    Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
    Тело новорожденного ребенка найдено в канализации в Подмосковье
    Арестованного мэра Стамбула Имамоглу временно отстранили от должности
    ЦБ назвал три типа дропперов в схемах мошенников
    Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1943 года

    Что ждет поставки российской нефти в Индию и Китай после мира на Украине

    Индия и Китай серьезно нарастили закупку российской нефти во время украинского конфликта. Однако договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре дают надежду на мирное соглашение и возможную отмену санкций. Что будет с поставками нефти из России в Индию и Китай после того, как санкции снимут? Ведь в этом случае скидка на Urals уйдет в прошлое или значительно уменьшится. Подробности

    Перейти в раздел

    Враги России и Трампа готовят удар из могилы

    Президент США Дональд Трамп показывает такую прыть, какой мало кто ждал: проехался по «глубинному государству» катком и поручил Илону Маску осушить «вашингтонское болото». Демократы – партия Джо Байдена – кажутся поверженными и униженными. Но в реальности у Трампа очень много проблем – при нем Америку побили даже по яйцам. Подробности

    Перейти в раздел

    Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского

    Несмотря на оговоренное Владимиром Путиным и Дональдом Трампом энергетическое перемирие в рамках СВО, войска противника нанесли удар по объекту нефтяной промышленности в Краснодарском крае. В Москве действия ВСУ оценили как попытку подрыва миротворческих инициатив лидеров России и США. Но может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей? Подробности

    Перейти в раздел

    Германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху

    «Те же самые страны, которые были денацифицированы и демилитаризованы – Германия и Япония, возвращают и идею реваншизма, и возможность милитаризироваться». Такими словами эксперты объясняют беспрецедентное решение ФРГ изменить конституцию страны – ради борьбы с «русской угрозой». Возрождение германского милитаризма должно пугать далеко не только Россию. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позор и поражение Каи Каллас

      План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    • «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

      На конец недели Турции обещана попытка цветной революции. Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    • Новый конфликт Зеленского и Трампа

      Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............