Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже

Tекст: Антон Антонов

«Как курянин и почетный гражданин Курской области возмущен ситуацией с блогером Апачевым и его «творчеством» в Судже», – заявил Поветкин в Telegram.

Поветкин счел недопустимым «изрисовывать стены» в Судже «матерными граффити, а потом провоцировать местных жителей, чтобы те приехали в простреливаемую зону и закрасили рисунки». Еще сильнее его возмутили попытки Апачева «забивать стрелки местным жителям, да к тому же женщинам», которые критиковали действия рэпера.

Поветкин выразил поддержку врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, а также бросил «вызов» Апачеву. «Если такой смелый, приезжай и попробуй выстоять хотя бы секунд 30», – заявил Поветкин.

По его словам, он готов «объяснить» рэперу, как следует вести себя по отношению «к месту, где гибли наши люди и где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей». «А забивать встречи для разборок с женщинами – удел трусов и слабаков», – заявил боксер.

Тем временем сам Апачев опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, обращаясь к жителям Курской области, что «никого не хотел обидеть своими граффити». Он заявил, что таким образом пытался «поддержать» российских военных, которым приходится видеть в городе большое число украинских граффити. Он также отвергает заявления о «стрелках» женщинам.

При этом он также написал сообщение, в котором связал критику в свой адрес с тем, что против него якобы «отрабатывается методичка».

Напомним, Хинштейн заявил, что Апачев будет оштрафован за вандализм в Судже. Апачев обошел запрет оперативного штаба на въезд в приграничные районы области, где занимался порчей имущества, заявил Хинштейн. Также врио губернатора отметил, что от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные и исписанные матом стены, поступила справедливая реакция. Однако на нее был дан хамский ответ со стороны музыканта