Хинштейн назвал «наглой провокацией» граффити Апачева в Судже

Tекст: Ольга Иванова

Апачев обошел запрет оперативного штаба на въезд в приграничные районы области и разместил видеозапись, подтверждающую его нахождение в Судже, где он занимался порчей имущества. Блогер оставит на стенах домов граффити с провакационными надписями, написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Хинштейн заявил: «То, что блогер побывал в Судже и демонстративно занимался порчей имущества, подтверждает видео, которое он выложил у себя на канале». По словам Хинштейна, в действиях Апачева усматриваются как минимум три состава административного правонарушения, включая вандализм.

«Подобное считаю просто наглой провокацией! Мы всеми силами стараемся удержать людей, тоскующих и переживающих за свой родной дом, потому что там до сих пор крайне опасно, а кто-то позволяет себе вкидывать подобное и фактически заниматься вандализмом. В городе, который семь месяцев был сосредоточением тяжелейших боев, людской боли, смерти и крови наших бойцов, которые отбивали Суджу у врага», – написал Хинштейн.

Также врио губернатора отметил, что от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные и исписанные матом стены, поступила справедливая реакция. Однако на нее был дан хамский ответ со стороны музыканта. Хинштейн добавил, что все материалы по делу будут переданы в компетентные органы для дальнейших разбирательств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные угрожали убийством пенсионерке за ее замечание. Жительница Суджи сообщила о том, что ВСУ раздавали фейковые газеты с пропагандой. ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов.



