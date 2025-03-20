Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.2 комментария
Жительница Суджи сообщила о раздаче ВСУ фейковых газет с пропагандой
Эвакуированная жительница Суджи Курской области рассказала, что во время оккупации ВСУ раздавали местным жителям газеты с лживыми новостями, которые содержали пропагандистские тексты.
Курская жительница Олеся Рыльская, эвакуированная из Суджи, поделилась с РИА «Новости» своим опытом жизни во время оккупации. По ее словам, Вооруженные силы Украины раздавали жителям газеты, содержащие фейковые новости и пропагандистские материалы. Она отметила, что поняла это сразу, едва начав читать текст.
На предоставленном фото запечатлено издание под названием «Свободная курщина». В статьях газеты упоминаются вымышленные исторические факты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, волонтеры успешно эвакуировали 101-летнюю жительницу из-под Суджи. Сообщалось, что ВСУ использовали жилые дома в Судже для прикрытия артиллерии. Ранее житель Курской области рассказал о гибели семилетнего сына в результате атаки ВСУ.