Tекст: Дмитрий Зубарев

Курская жительница Олеся Рыльская, эвакуированная из Суджи, поделилась с РИА «Новости» своим опытом жизни во время оккупации. По ее словам, Вооруженные силы Украины раздавали жителям газеты, содержащие фейковые новости и пропагандистские материалы. Она отметила, что поняла это сразу, едва начав читать текст.

На предоставленном фото запечатлено издание под названием «Свободная курщина». В статьях газеты упоминаются вымышленные исторические факты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, волонтеры успешно эвакуировали 101-летнюю жительницу из-под Суджи. Сообщалось, что ВСУ использовали жилые дома в Судже для прикрытия артиллерии. Ранее житель Курской области рассказал о гибели семилетнего сына в результате атаки ВСУ.