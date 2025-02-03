Житель Курской области рассказал о гибели семилетнего сына в результате атаки ВСУ

Tекст: Антон Антонов

Ребенок погиб при атаке украинского дрона на дом. «Сына убило у меня, семилетнего. Они с дедом были. Я был в летней кухне, а они (прятались) в подвале. И летит (дрон), влетел, взорвался. И вся надежда на подвал рухнула, туда даже страшно заходить было», – приводит слова мужчины ТАСС.

Хинштейн навестил раненых, размещенных в больнице в Курске.

Жительница села Николаева-Дарьина, эвакуированная из родного дома в Курск, рассказала Хинштейну, что с августа 2024 года и до момента эвакуации – почти пять месяцев – провела в подвале. «Картошка была. За водой ходили в колодец, напротив моего дома был колодец», – сказала она.

В подвале прятались восемь человек. Она также сообщила, что ее дочерям, которые жили в Судже, удалось выехать, когда началось вторжение ВСУ: «Они уехали, тут в Курске сняли квартиры, каждая по своей работе, две дочки у меня. Детки ходят в школу».

Напомним, подразделения группировки «Север» освободили Николаево-Дарьино в Курской области в конце января. Украинские боевики позднее, используя беспилотный летательный аппарат, атаковали эвакуирующихся мирных жителей.