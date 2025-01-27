Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, они нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Викторовки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Замостья, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного. Были отражены две контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Гуево, Казачьей Локней, Кругленьким, Мартыновкой, Меловым, Мирным, Николаевкой, Суджей, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Водолагами, Журавкой, Миропольем, Рыжевкой и Стукаловкой в Сумской области.

За последние сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, десять бронемашин, шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, перечислили в Минобороны.

Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55 190 военнослужащих, 321 танк, 238 машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1636 бронемашин, 1644 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

Ранее украинский солдат рассказал о подготовке ВСУ в Британии к боям в Курской области.

В конце прошлой недели сообщалось, что потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек.