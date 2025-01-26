Украинских военных готовили к боям в Курской области на базе в Британии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военнослужащие проходили подготовку под руководством британских инструкторов на базе в Северном Йоркшире перед отправкой в Курскую область, передает РИА Новости. По словам украинского солдата Валерия Федоровича С., британские инструкторы обучали украинских бойцов методам ведения боев в жилых районах. Подготовка проводилась на стрельбище и учебном полигоне, имитировавшем городскую застройку.

Валерий Федорович С., сбежавший из Британии в Россию, рассказал, что тренировки включали штурмы жилых домов под руководством англоязычных инструкторов с поддержкой переводчиков. По окончании подготовки украинские военнослужащие планировались к отправке в Курскую область, а именно в город Суджа. Валерий попросил не раскрывать свою фамилию из соображений безопасности.

Обучение велось на базе у города Даунхолм в Ричмонде, графство Северный Йоркшир. Эта информация вызывает вопросы о роли британских военных в тренировке украинских солдат и дальнейшем развитии ситуации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек, а украинский военнослужащий, сбежавший в Россию, рассказал о подготовке британскими инструкторами украинских военных к нападению на Суджу в Курской области.