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Потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек
Минобороны: Общие потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54,8 тыс. военнослужащих
Подразделения группировки войск «Север» уничтожили за сутки более 360 военнослужащих ВСУ в Курской области, общие потери противника за время боев в регионе превысило 54 тыс. человек, сообщило Министерство обороны России.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Север» нанесли серьезное поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Викторовка, Заолешенка, Косица, Суджа, Черкасское Поречное и других. В результате боевых действий были уничтожены танковые, тяжелые механизированные, десантно-штурмовые и морские бригады, а также бригады территориальной обороны ВСУ.
Удары оперативно-тактической авиации и артиллерии нанесли существенные потери противнику в населенных пунктах Гуево, Дмитрюков, Казачья Локня и других. Общее количество потерь ВСУ за сутки составило более 360 военнослужащих. Также уничтожены танк, девять боевых бронированных машин и другие единицы техники. Пять украинских военнослужащих сдались в плен.
За весь период боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 54 тыс. 820 военнослужащих, 319 танков и значительное количество другой техники, включая 44 реактивные системы залпового огня и 13 установок HIMARS. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Ранее вертолет Ка-52м уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области.
В пятницу Минобороны сообщало, что ВСУ за сутки потеряли 190 человек и три танка в этом регионе.