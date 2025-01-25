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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    5 комментариев
    25 января 2025, 15:39 • Новости дня

    Потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек

    Минобороны: Общие потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54,8 тыс. военнослужащих

    Потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Север» уничтожили за сутки более 360 военнослужащих ВСУ в Курской области, общие потери противника за время боев в регионе превысило 54 тыс. человек, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Север» нанесли серьезное поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Викторовка, Заолешенка, Косица, Суджа, Черкасское Поречное и других. В результате боевых действий были уничтожены танковые, тяжелые механизированные, десантно-штурмовые и морские бригады, а также бригады территориальной обороны ВСУ.

    Удары оперативно-тактической авиации и артиллерии нанесли существенные потери противнику в населенных пунктах Гуево, Дмитрюков, Казачья Локня и других. Общее количество потерь ВСУ за сутки составило более 360 военнослужащих. Также уничтожены танк, девять боевых бронированных машин и другие единицы техники. Пять украинских военнослужащих сдались в плен.

    За весь период боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 54 тыс. 820 военнослужащих, 319 танков и значительное количество другой техники, включая 44 реактивные системы залпового огня и 13 установок HIMARS. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Ранее вертолет Ка-52м уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области.

    В пятницу Минобороны сообщало, что ВСУ за сутки потеряли 190 человек и три танка в этом регионе.

    25 января 2025, 06:43 • Новости дня
    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу

    Украинских военных обучали для нападения на Суджу на базе в Северном Йоркшире

    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу
    @ REUTERS/Maksym Kishka

    Tекст: Максим Попов

    Украинский военнослужащий, сбежавший в Россию, рассказал о подготовке британскими инструкторами украинских военных к нападению на Суджу в Курской области.

    Украинский военнослужащий по имени Валерий сообщил об обучении его и других солдат ВСУ британскими инструкторами на военной базе в Северном Йоркшире, передает РИА «Новости». По его словам, их готовили для нападения на Суджу в Курской области в составе 95-й десантно-штурмовой бригады.

    Видео, снятое на военной базе, показывает украинских солдат, отрабатывающих упражнения по штурму зданий и стрельбе. Валерий отметил: «После двух, максимум трех недель такой расслабленной подготовки нас должны были в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ забрасывать на территорию России в Суджу».

    По словам посла по особым поручениям российского МИД Родиона Мирошника, подготовка солдат ВСУ британскими инструкторами свидетельствует о причастности Лондона к нападению на Курскую область.

    Ранее сообщалось, что британские инструкторы на базе в Даунхолме обучали украинских военных стрельбе из гранатомета. При этом обучение велось на специальном полигоне в присутствии переводчиков.

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    25 января 2025, 14:38 • Новости дня
    Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном

    Суд в Курске арестовал военного ВСУ за изнасилование и убийство шести жительниц села Русское Поречное

    Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области, сообщили в суде.

    По данным следствия, Фабрисенко вместе с неустановленными военнослужащими ВСУ незаконно пересекли границу России. В период с 29 сентября по 1 октября они совершили ряд преступлений, включая убийства и насилие над шестью жительницами села. Преступления классифицируются по статьям о террористическом акте и действиях против половой неприкосновенности, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба судебной системы региона уточнила, что Фабрисенко служил в штурмовой бригаде ВФУ. Обвинения предъявлены по статьям 205 и 131 УК РФ. Преступления были совершены с особой жестокостью, уточняют следственные органы.

    Ранее в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Позже число найденных тел в подвалах в Русском Поречном увеличилось до девяти. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме против украинских боевиков, убивших в январе 2025 года семь мирных жителей в Суджанском районе Курской области.

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    25 января 2025, 11:43 • Видео
    Новый глава Госдепа – опасный тип

    Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

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    24 января 2025, 11:20 • Новости дня
    Перебежчик сообщил, что британские инструкторы обучали ВСУ перед атакой на Суджу

    Tекст: Вера Басилая

    Британские инструкторы на базе в Даунхолме обучали украинских военных для атаки на Суджу в Курской области, сообщил сбежавший в Россию украинский солдат.

    Украинский военнослужащий Валерий Федорович С., который перебежал в Россию из Британии, заявил, что британские инструкторы готовили солдат ВСУ к нападению на российский город Суджа в Курской области. Подготовка велась на военной базе у города Даунхолм в графстве Северный Йоркшир, передает РИА «Новости».

    По его словам, обучение велось на специальном полигоне, де несколько британских инструкторов в присутствии переводчиков обучали украинских военных стрельбе из гранатомета NLAW.

    Сообщается, что Валерий был мобилизован в Киеве насильственным путем в октябре 2024 года и смог перебежать в Россию в начале 2025 года.

    Ранее эксперт сообщил, что ВСУ намерены удерживать часть Курской области в течение 100 дней.

    Кроме того, сообщалось, что общие потери украинских вооруженных сил за все время боевых действий на территории Курской области составили более 54 тыс. человек.

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    23 января 2025, 05:32 • Новости дня
    Долг Артура Смольянинова превысил 200 тыс. рублей

    Смольянинов увеличил долг до 216 тыс. рублей из-за кредитов и штрафов

    Tекст: Денис Тельманов

    Артур Смольянинов накопил долги по кредитам и штрафам, которые превысили 216 тыс. рублей, включая штраф за дискредитацию армии.

    Как передает РИА «Новости», актер Артур Смольянинов, признанный иноагентом, увеличил свой долг до 216 тыс. рублей. Еще в июле 2024 года его задолженность составляла 164 тыс. рублей, включая почти 100 тыс. рублей по кредиту.

    На данный момент, согласно имеющимся документам, Смольянинов не погасил долг по кредиту и задолжал 30 тыс. рублей штрафа за дискредитацию Российской армии в 2022 году.

    Помимо этого, у актера числится 28 штрафов ГИБДД на сумму 41,5 тыс. рублей, из которых три взыскания на общую сумму 1,5 тыс. рублей были получены в этом месяце.

    В январе 2023 года Минюст внес Смольянинова в реестр иноагентов, а в мае текущего года он был включен в перечень террористов и экстремистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Артур Смольянинов* подал апелляцию на решение Басманного суда о его заочном аресте по обвинению в распространении фейков о ВС России и возбуждении вражды. Ранее он был заочно арестован на два месяца по этому делу, причем мера пресечения вступит в силу после его экстрадиции или задержания на территории России.

    Также сообщалось, что Смольянинов*, внесенный в список иноагентов и экстремистов, заявил, что иноагент Михаил Ходорковский предлагал ему возвращаться в Россию и «захватывать власть» в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

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    23 января 2025, 08:21 • Новости дня
    Эксперт: ВСУ попытаются удержать часть Курской области 100 дней

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ намерены удерживать часть Курской области в течение 100 дней, выразил мнение член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов.

    По его мнению, ВСУ попытаются удерживать занятую часть Курской области на протяжении 100 дней, передает ТАСС.

    Арзанов отметил, что этот период будет использован для того, чтобы заставить Россию пойти на уступки и возможное замораживание конфликта.

    Эксперт добавил, что в Курской области ожидается ужесточение боевых действий. Он добавил, что украинское командование считает Донецкую народную республику потерянным регионом и, вероятно, будет отступать, используя тактику выжженной земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    23 января 2025, 03:17 • Новости дня
    Дроны «Князь Вандал» уничтожили десятки Leopard и Abrams ВСУ

    Дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили танки Leopard, Abrams и Challenger

    Tекст: Денис Тельманов

    Оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили несколько десятков единиц бронетехники Вооруженных сил Украины, включая немецкие танки Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2, с августа 2024 года.

    Как сообщает ТАСС, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев заявил о значительных успехах использования дронов «Князь Вандал Новгородский». С августа 2024 года, когда дрон начал активно использоваться, уничтожено несколько десятков единиц западной бронетехники Вооруженных сил Украины. Среди уничтоженных танков были немецкие Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2.

    Чадаев добавил, что дроны также успешно ликвидировали танки Т-64, гаубицы M777 и самоходные артиллерийские установки Caesar и M109 Paladin французского и американского производства соответственно.

    FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» был разработан в НПЦ «Ушкуйник» и впервые испытан в августе 2024 года в Курской области. Его преимущество заключается в оптоволоконной связи, которая делает дрон невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи, в том числе уничтожение тяжелой бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали новый дрон «Касатка», который может служить ретранслятором и ложной целью для запутывания противника. Китайские ученые создали первый в мире дрон, способный летать и плавать благодаря уникальной складной конструкции крыла. Более трех тыс. дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом и способностью автономно следовать за целью поступили в зону специальной военной операции на Украине.

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    23 января 2025, 14:14 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 270 человек
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 270 человек
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия за последние сутки потеряла свыше 270 военнослужащих в Курской области, сообщило российское министерство обороны.

    ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, два танка, БТР, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станцию РЭБ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

    Группировка «Север» поразила несколько украинских бригад, в том числе танковую, тяжелую механизированную и бригады морской пехоты в различных населенных пунктах. Также была отражена одна контратака противника.

    Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ у нескольких населенных пунктов, в том числе в Сумской области.

    Напомним, общие потери украинских вооруженных сил за все время боевых действий на территории Курской области составили более 54 тыс. человек.

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    23 января 2025, 00:35 • Новости дня
    ВСУ выпустили 59 боеприпасов по ДНР за сутки

    ВСУ совершили 19 атак по ДНР, выпустив 59 боеприпасов, есть жертвы

    Tекст: Денис Тельманов

    За сутки ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив 59 боеприпасов, один человек погиб и семеро получили ранения. В результате атак повреждено несколько объектов гражданской инфраструктуры и транспортных средств.

    Как сообщает ТАСС, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины совершили 19 вооруженных атак по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено 59 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель и семеро получили ранения.

    По данным управления администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины, повреждены два дома, два автомобиля и пять объектов гражданской инфраструктуры. Среди пострадавших объектов: колледж, линии электропередачи, предприятие магистральных электрических сетей, магазин и кафе в Горловке.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об инциденте в Центрально-Городском районе Горловки, где при обстреле ствольной артиллерией погиб мужчина 1983 года рождения. Мужчина 1982 года рождения получил ранения средней степени тяжести. Также четверо женщин и мужчина пострадали в Никитовском и Калининском районах Горловки от обстрелов кассетными боеприпасами. Седьмой пострадавший был ранен в результате атаки украинского беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины использовали для атаки на Энергодар не менее четырех беспилотников, но обошлось без пострадавших и разрушений. В результате обстрела жилой многоэтажки в Новой Каховке Херсонской области пострадал мужчина, которого госпитализировали в местную больницу. В результате безуспешных попыток контратак вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике российские войска нанесли значительные потери противнику, уничтожив более 10 мест сосредоточения и два пункта управления БПЛА.

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    24 января 2025, 13:32 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение танка Abrams «Ланцетом» в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил американский танк Abrams на Курском направлении в последние сутки, сообщило Министерство обороны, оно также опубликовало соответствующее видео.

    Боеприпас поразил американскую машину у деревни Викторовка в Курской области, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    На кадрах объективного контроля запечатлен дымящийся танк Abrams.

    Напомним, в последние сутки ВСУ на Курском направлении потеряли сразу три танка, включая этот Abrams.

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    24 января 2025, 13:15 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли 190 человек и три танка в Курской области
    ВСУ за сутки потеряли 190 человек и три танка в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 190 военнослужащих и три танка, включая американский Abrams, указало Минобороны России.

    ВСУ также потеряли три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, американскую гаубицу М777, два миномета, станцию РЭБ, шесть пунктов управления дронами, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, уничтожен склад боеприпасов.

    Группировка «Север» в ходе наступательных действий поразила ВСУ у населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Заолешенка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка и других. Отражены атаки танковой и механизированных бригад, а также бригад морской пехоты и теробороны.

    Российские артиллерия и авиация нанесли удары по живой силе и технике противника в нескольких населенных пунктах, включая Богдановку, Викторовку, Казачью Локню, Махновку и другие.

    Всего, по данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 54 тыс. 460 военнослужащих, 318 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортера, 1613 боевых бронированных машин и значительное количество другой техники.

    В прошлые сутки украинская армия потеряла свыше 270 военнослужащих в Курской области.

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    24 января 2025, 14:15 • Новости дня
    Мирошник: Британия готовила ВСУ к нападению на Курскую область

    Мирошник: Британская база готовила украинских солдат к нападению на Суджу в Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подготовка солдат ВСУ британскими инструкторами свидетельствует о причастности Лондона к нападению на Курскую область, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

    Подготовка солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) британскими инструкторами к нападению на Курскую область подтверждает, что вторжение планировалось при участии западных спецслужб, пишет РИА «Новости».

    Мирошник заявил, что Великобритания стремится сорвать любые попытки урегулирования конфликта политико-дипломатическим путем.

    «Не случайно в этом контексте появляется Великобритания как государство, отстаивающее продолжение кровопролития и попытки срыва любых вариантов выхода на политико-дипломатический вариант разрешения конфликта», – отметил Мирошник.

    Он подчеркнул, что вылазка ВСУ в Курскую область не могла быть осуществлена без участия западных специалистов и их поддержки. Мирошник добавил, что западные специалисты предоставили тактику, разведывательную информацию и системы коммуникации для проведения нападения.

    По словам посла, это еще одно подтверждение, что нападение было тщательно спланировано, скоординировано и подготовлено при содействии западных спецслужб и военных специалистов.

    Ранее сбежавший в Россию украинский солдат сообщил, что британские инструкторы на базе в Даунхолме обучали украинских военных для атаки на Суджу в Курской области.

    Также заявлялось, что иностранные специалисты под видом наемников обслуживают западную технику ВСУ в Курской области, получая полетные задания от производителей высокоточного оружия.

    Британский аналитик Александр Меркурис назвал Курскую область большой катастрофой для Украины, отметив ухудшение ситуации на фронте.

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    23 января 2025, 21:15 • Новости дня
    В Курской области создали координационный совет для приграничья

    Хинштейн: В Курской области создали координационный совет для приграничья

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области появился координационный совет, который займется решением проблем жителей приграничных районов, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    В новый совет войдут не только чиновники и представители силовых и надзорных органов, но и сами граждане, пояснил врио главы региона в своем Telegram-канале.

    По словам Хинштейна, площадка предназначена для открытого и честного диалога с населением. Губернатор уточнил, что именно куряне предложили алгоритм представительства граждан через инициативные группы от каждого района. Он подчеркнул, что цель совета – обеспечить эффективное взаимодействие между властью и жителями.

    Ранее Хинштейн заявлял о необходимости чиновникам согласовывать выезды за границу сотрудниками регионального правительства во время служебных командировок из-за сложной международной обстановки.

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    25 января 2025, 07:41 • Новости дня
    Российский Ка-52м сорвал ротацию противника в Курской области

    Вертолет Ка-52м уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Экипаж вертолета Ка-52м ВКС России уничтожил украинскую бронетехнику и личный состав в приграничном районе Курской области, что сорвало ротацию подразделений ВСУ, сообщило Минобороны.

    Экипаж вертолета Ка-52м, действующий в составе смешанной тактической группы, успешно сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, передает РИА «Новости». Летчики выполнили боевую задачу по поддержке сухопутных войск, произведя пуски ракет по заданным координатам, что привело к уничтожению бронетехники и личного состава противника.

    После нанесения удара экипажи вертолета выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Они отстрелили тепловые ловушки, предназначенные для предотвращения попадания ракет переносных зенитно-ракетных комплексов противника.

    Передовой авиационный наводчик подтвердил успешность операции, заявив, что цели были уничтожены.

    До этого военнослужащие группировки «Восток» сорвали инженерные работы Вооруженных сил Украины в районах Чаривного, Луговского и Гуляйполя, нанеся поражение живой силе и технике противника.

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    23 января 2025, 13:35 • Новости дня
    Подсчитан ущерб Курской области от действий ВСУ

    Ущерб Курской области от действий ВСУ превысил 750 млрд рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исполняющий обязанности министра восстановления Курской области Алексей Карнаушко оценил ущерб от действий ВСУ на территории области в 750 млрд рублей, отметив стабильно напряженную обстановку.

    Ущерб, нанесенный Курской области из-за действий вооруженных сил Украины, оценивается в 750 млрд рублей, заявил исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко.

    Он отметил, что обстановка в регионе остается стабильно напряженной, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело по факту обстрела мирных жителей в Курской области, отряд «Барс-Курск» задержал в Рыльске мужчину за похищение военного имущества, а жительница Курской области рассказала о нападении дронов ВСУ на машины.

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    24 января 2025, 11:22 • Новости дня
    Отряд «Буран» уничтожил укрепления ВСУ в Малой Локне

    Отряд «Буран» атаковал укрепленные точки ВСУ минометами и дронами в Малой Локне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд «Буран» в Курской области использовал минометы и дроны для уничтожения укреплений ВСУ в Малой Локне, препятствуя ротациям украинских сил.

    Как передает ТАСС, бойцы отряда «Буран» добровольческого корпуса активно выявляют и уничтожают укрепленные точки Вооруженных сил Украины в Малой Локне. Для этого применяются минометы и дроны, что значительно осложняет проведение ротаций противника в регионе.

    Командир взвода с позывным «Немец» отметил, что наступление на Малую Локню продолжается. На данный момент основная работа ведется артиллерией, а отряд постепенно продвигается к цели. По его словам, «сначала нужно разбить укрепления», после чего начнется активное давление на врага.

    Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отряда «Буран» регулярно обнаруживают огневые точки ВСУ и попытки их ротации. Сразу после обнаружения по ним наносятся точные удары с помощью дронов-камикадзе и артиллерии. Расстояние до Малой Локни составляет полтора-два километра.

    Оператор БПЛА с позывным «Свет» сообщил, что противник в основном скрывается в подвалах и редко показывается на улицах. Однако были замечены БМП Bradley производства США. Недавно «Свет» обнаружил и уничтожил несколько огневых точек и пикап противника.

    Кроме того, как отметил «Свет», и украинские, и российские силы активно применяют FPV-дроны на оптоволокне, которые не поддаются радиоэлектронной борьбе. Противодействие им возможно только с помощью стрелкового оружия, особенно эффективны ружья 12-го калибра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Курском направлении за сутки были отражены пять контратак ВСУ, в результате действий российской армии ВСУ потеряли более 210 военных, а ударные вертолеты поразили бронетехнику ВСУ в курском приграничье.

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    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу

    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

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    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Трамп бессилен раскрыть «секреты убийства Кеннеди»

    «Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто». Такими словами Дональд Трамп объяснил свой указ, который действительно кажется сенсационным – он намерен полностью рассекретить все документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Почему на самом деле никакой сенсации из этого не получится? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

    • Санкции против России доживают последние дни?

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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