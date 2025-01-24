Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.2 комментария
ВСУ за сутки потеряли 190 человек и три танка в Курской области
Украинская армия в последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 190 военнослужащих и три танка, включая американский Abrams, указало Минобороны России.
ВСУ также потеряли три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, американскую гаубицу М777, два миномета, станцию РЭБ, шесть пунктов управления дронами, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, уничтожен склад боеприпасов.
Группировка «Север» в ходе наступательных действий поразила ВСУ у населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Заолешенка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка и других. Отражены атаки танковой и механизированных бригад, а также бригад морской пехоты и теробороны.
Российские артиллерия и авиация нанесли удары по живой силе и технике противника в нескольких населенных пунктах, включая Богдановку, Викторовку, Казачью Локню, Махновку и другие.
Всего, по данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 54 тыс. 460 военнослужащих, 318 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортера, 1613 боевых бронированных машин и значительное количество другой техники.
В прошлые сутки украинская армия потеряла свыше 270 военнослужащих в Курской области.