Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ также потеряли три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, американскую гаубицу М777, два миномета, станцию РЭБ, шесть пунктов управления дронами, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов.

Группировка «Север» в ходе наступательных действий поразила ВСУ у населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Заолешенка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка и других. Отражены атаки танковой и механизированных бригад, а также бригад морской пехоты и теробороны.

Российские артиллерия и авиация нанесли удары по живой силе и технике противника в нескольких населенных пунктах, включая Богдановку, Викторовку, Казачью Локню, Махновку и другие.

Всего, по данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 54 тыс. 460 военнослужащих, 318 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортера, 1613 боевых бронированных машин и значительное количество другой техники.

В прошлые сутки украинская армия потеряла свыше 270 военнослужащих в Курской области.